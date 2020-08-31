34 858 рублей: эксперты посчитали, во сколько в этом году обошлась подготовка детей к школе

Больше всего родителям пришлось потратиться на покупку школьной формы и обуви
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Подготовка родителей к 1 сентября напоминает военные сборы: нужно не забыть купить то се, пятое и десятое. И всегда эти сборы обходятся в копеечку. По данным соцопроса, проведенного ВЦИОМ, в среднем в этом году на подготовку детей к школе родители потратили 34858 рублей.
При этом 27% опрошенных считают, что подготовку детей к школе должно оплачивать государство. В последний раз столь высокий процент желающих переложить родительские обязанности на федеральную казну наблюдался 10 лет назад, утверждают социологи.
50% опрошенных считают, что обеспечение ребенка школьной формой - обязанность родителей. 25% опрошенных согласны оплачивать детям дополнительные занятия, а 20% - покупку учебных материалов.
Большинство родителей школьников потратили деньги на покупку школьной формы — 69%. Доля купивших школьно-письменные принадлежности составила 60%, сумки и портфели - 57%.
Практически каждый второй закупил учебники и тетради (47%), а подарки и цветы учителям приобрели 41% родителей. При этом все эти показатели оказались ниже, чем в прошлом году.
На что пришлось потратиться:
Школьная форма, сменная и спортивная обувь — 15 415 рублей (+1984 рубля в сравнении с 2019 г.).
Учебники и тетради - 4 195 рублей (+1 076 рублей)
Школьный портфель - 3 979 рублей (+343 рубля)
Взносы на школьные нужды - 3865 рублей (+2084 рубля)
Добровольный спонсорский взнос - 3127 (+1503 рубля)
Канцелярские товары - 2 633 рубля (+416 рублей)
Цветы и подарки учителям — 1 644 рубля (+476 рублей).
Итого: 34858 рублей
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