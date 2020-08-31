Надя и Милана превращаются в камень

Надя и Милана теперь подружки — они попали в одну больницу.

Это не болезнь, а страшная сказка в духе братьев Гримм. Жили-были две девочки - веселушки-хохотушки. Однажды злая колдунья наложила на них заклятье, что с каждым годом они будут постепенно превращаться в камень, пока не застынут навсегда. И вот у одной малышки перестала сгибаться нога, у второй рука перестала подниматься и все тело покрылось тяжелыми каменными наростами. Стали мамы искать зелье от колдовства и нашли.Только стоило оно столько, что ни в сказке сказать, ни пером описать!

Но у сказочников такие проблемы решаются просто: принц, живая вода. А в жизни все скучнее и неприглядней. "Проклятие" девочек - редкое и тяжело протекающее заболевание: фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая (ФОП). Генетическая поломка ведет детей к постепенному окостенению мышц, сухожилий и связок. А это тяжелая инвалидность и ранняя смерть. Любые попытки удалить твердые образования приводят к тому, что их становится еще больше.

Надя и Милана теперь подружки — они попали в одну больницу. Старшая подруга, Надя, уже не может наклониться. Чтобы что-то поднять, она приседает на корточки, рискуя упасть. Не может причесаться, с трудом чистит зубы и ест, хотя очень старается делать все это сама — говорит, что должна пытаться до последнего. Больше всего Надя мечтает о том, чтобы у нее снова начали подниматься руки.

А Милана боится ходить, когда рядом никого нет, — нога не сгибается, и она часто падает. Еще она не в состоянии посмотреть вверх, а спать может только на боку, потому что на позвоночнике выросли костяные шишки. Всего 4 года, а она уже живет в непрекращающемся кошмаре.

Но появилась надежда на избавление от страданий - препарат яквинус, который останавливает рост новых окостенений и уменьшает уже существующие. Вот только он пока не зарегистрирован в России, поэтому его можно только купить. Наде на курс нужно 46 824 рубля, Милане — 93 648 рублей. Да только покупать их не на что, обе семьи с трудом находят средства на обычное существование, не до лечения. А принимать лекарство необходимо уже сейчас.

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