Дети дарят цветы учительнице в День знаний 1 сентября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В школьном чате треш и угар: вместо цветов учителю, который тратит жизнь и здоровье на наших лоботрясов, активисты из родительского комитета решил перечислить деньги в хоспис. #Детивместоцветов, вот это вот все, #вашапомощьнезавянет.

- Куркуденкин - за!!!

- Перец тоже за!

- Вунюковы уже купили букет учителю, но все равно за!!! Готовы потратиться второй раз!

Перекличка, как в том анекдоте про подводную лодку, где случайно сказанное командиром слово передается из отсека в отсек, как команда, только отсеков на лодке всего девять, а у нас тридцать человек личного состава. И каждый обязательно в Вотсапе квакнет.

Я, тридцать первая, прикинулась веником и молчу. Лечить детишек от рака и обезболивать умирающих - святое дело, но почему за счет учителя? Как они учителю-то скажут, что решили подарить другим его подарок?

До наших умниц это даже не доходит. Мозги им вправляют устроители акции, по телефону: мол, обязательно надо получить согласие юбиляра (зачеркнуто) преподавателя. Чтобы не радовался раньше времени.

Умницы звонят классной (я бы под землю провалилась) и, РАЗУМЕЕТСЯ, классная согласна. Как будто у нее есть варианты.

«Я жадная и сама хочу мои конверты и конфеты», - никто же так не скажет.

Придется сказать мне.

Я дурацкие приказы не исполняю, строем не хожу, людей в неловкое положение не ставлю. Мои цветы и так не завянут: много лет я таскаю на 1 сентября азалии и хризантемы в горшках, ликеры, сухоцветы, шоколад и собранные в букеты наборы орехов - все, что именинник-учитель точно не выбросит в ведро, я разработала целую систему таких подарков.

Дело в том, что я очень люблю и глубоко уважаю классных руководителей и детсадовских воспитателей своих детей, я благодарна им и хочу поздравить именно их, а не неизвестных мне лично пациентов хосписа, соболезную их участи.

Я поступаю именно так, а не иначе, еще и потому, что зарплата работников образования весьма невелика, особенно это касается нянечек в детсадах (да, я поздравляю и их тоже, и логопеда). Так что на благотворительность надо отрывать точно не от них.

От кого? Другой разговор.