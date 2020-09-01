Россияне после самоизоляции массово жалуются на проблемы с памятью и вниманием

Снижение концентрации внимания, забывчивость, скорее всего, становятся результатом тревожности Фото: Shutterstock

Режим самоизоляции закончился вот уже несколько месяцев назад, а в привычный ритм жизни многие из нас так до сих пор и не вернулись. Блоги и форумы пестрят жалобами, мол, люди стали забывать о важных делах, в давно знакомом городе вдруг начали теряться. Кто-то отмечает за собой признаки дисграфии, когда при письме буквы переставляются местами. Падает концентрация внимания, и, чтобы почитать книгу, приходится делать над собой заметные усилия. Изучение иностранных языков буксует на месте… В чем причины ослабления памяти и потери концентрации и что с этим делать, «КП» рассказала медицинский психолог Клиники медицинской реабилитации Пироговского центра Татьяна Коробова.

Тревога подточила ресурсы

Снижение концентрации внимания, забывчивость, скорее всего, становятся результатом тревожности, считает эксперт.

- Впервые в жизни мы оказались в ситуации пандемии, жили в самоизоляции, резко поменяли образ жизни и привычки. Все это сопровождалось угрозой здоровью, что не могло не вызывать у человека естественной реакции тревоги, - говорит медицинский психолог Татьяна Коробова. - Скорее всего, сейчас на снижение способностей к концентрации и запоминанию жалуются люди, скажем так, склонные переживать, которые легко начинают беспокоиться даже по незначительным поводам. Пандемия и самоизоляция стали для таких людей серьезным вызовом.

Почему сложности с памятью и концентрацией проявляются сейчас?

Отложенный эффект связан с тем, что люди возвращаются к привычному темпу жизни, но происходит это не так, как они ожидали. То, что было раньше нормальным и зачастую выполнялось автоматически, сейчас – в новинку. Да и требования на работе вернулись к доизоляционному уровню, надо снова быть на рабочем месте вовремя, послабления, введенные на период удаленной работы из дома, для многих закончились. При этом тревожиться люди не перестали.

Гиперответственные перфекционисты пострадали сильнее всего

- Еще одна причина того, что человек, как кажется ему, стал многое забывать, не успевать – завышенные требования по отношению к себе. Здесь речь идет про так называемый перфекционизм, когда человек думает про себя: «Я все и всегда должен помнить на 100%, я должен всегда быть вовремя, а лучше – раньше». Люди такого склада держат себя в ежовых рукавицах, они гиперответственные. Кто сказал, что такие люди не подвержены тревоге? Конечно, они тоже тревожатся, просто они не позволяют себе этого чувствовать, - говорит медицинский психолог Татьяна Коробова. – И если обычный человек даст своим эмоциям проявиться, например, скажет о том, как ему страшно, то гиперответственный и в этом себе откажет. Его внутренняя установка: «Ты не должен бояться, прекрати это немедленно». Поэтому, для гиперответственного перфекциониста забыть, не выполнить что-то на 5% - 10 % - это уже катастрофа, повод сказать себе, что «я ничего не помню и не могу собраться».

«Оперативная память» заполнена

Причина забывчивости, отсутствия концентрации может лежать и в том, что человек слишком сфокусирован на своем здоровье, на том, как бы ему не заболеть. Он навязчиво мониторит свое состояние, постоянно измеряет температуру, отслеживает все многочисленные симптомы новой коронавирусной инфекции и занимается самодиагностикой. И он так обеспокоен тем, как бы не заболеть, что не осознает - в это время он мог бы жить, проживать свою здоровую жизнь. В таком случае у человека просто не хватает «оперативной памяти» на все дела, и если куда-то нужно прийти вовремя, если нужно до конца доделать работу, он просто не может этого выполнить, мозг перегружен другими задачами.

Стресс большого города

В жизнь городских жителей вернулся фактор стресса – общественный транспорт. Мы снова стали ездить на работу, и на это уходит в лучшем случае по часу в одну сторону. Это не считая часа пик с его пробками.

- В жизни на самоизоляции были свои сложности, но интенсивного автомобильного движения, грохота в метро, толкотни в час пик – всего этого не было с нами несколько месяцев, - говорит медицинский психолог Татьяна Коробова. – Сейчас все эти стрессовые факторы вернулись в нашу жизнь, и организму вновь нужно время на адаптацию. Плюс, надо опять рано вставать, одеваться и собираться на работу, держать совсем другой, чем в период изоляции, темп. На то, чтобы вновь войти в этот ритм, привыкнуть к транспорту, к шуму и многолюдности города, тратятся энергия и силы, что в свою очередь может приводить к нарушению памяти, когнитивных функций (способность воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию – прим. ред.). Рассеянность, растерянность в большом городе после долгого периода сидения дома нормальны. Мы вновь привыкаем к жизни в мегаполисе со всеми его стрессами и нагрузками.

ВАЖНО

Что поможет вернуть память и концентрацию?

- Расписание дня, график важных дел. Это поможет сохранять память, внимание, придаст жизни структурированность и направленность.

- Реалистичные ожидания. Знание себя и понимание того, что возможно сделать, а что сейчас нереально. Прежде чем взойти на вершину, нужно потренироваться, поэтому и к большим задачам надо подходить плавно, постепенно.

- Физическая активность. Под физической активностью нужно понимать прогулки на свежем воздухе без какой-либо определенной цели, а не пробежку по магазинам с сумками наперевес. Правильная физическая нагрузка дает человеку отдых, помогает восполнить ресурсы организма.

- Прийти с работы, переодеться и отправиться на 10 – 15 минут прогуляться в сквер – это хорошая физическая нагрузка, и выполнимая даже для очень занятого человека, - говорит медицинский психолог Татьяна Коробова.

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