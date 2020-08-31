6 новых фильмов для просмотра всей семьей

Кадр из фильма "Прекрасная эпоха"

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Таинственный сад

The Secret Garden, 2020

Кадр из фильма "Таинственный сад"

После смерти родителей десятилетняя Мэри остается на попечении неразговорчивого и закрытого дяди Арчибальда. В его распоряжении — огромное мрачное поместье, в котором девочке неуютно и страшно. Во время изучения территории Мэри случайно обнаруживает тайный вход в удивительный сад, в котором исполняются любые мечты. А чуть позже – обретает друга…

Скуби-Ду!

Scoob, 2020

Кадр из фильма "Скуби-Ду!"

Жизнь маленького Шэгги была скучной до встречи с бездомным псом Скуби-Ду. Вместе они основали детективное агентство в фургоне и принялись разоблачать все сверхъестественное. Но спустя годы герои почувствовали себя бесполезными, отдалились от друзей, чуть не отошли от дел. Однако стоило Шэгги и Скуби ослабить хватку, как все вселенское зло вырвалось наружу.

Прекрасная эпоха

La belle époque, 2019

Работы талантливого, но стареющего карикатуриста Виктора никому не интересны. Единственный сын вырос, жена за многие годы брака его разлюбила, и медленно герой погружается в пучину отчаяния. Неожиданно старый знакомый дарит ему «путешествие в прошлое». Особое агентство с помощью декораций и актеров воссоздает любой период и момент времени, и у Виктора появляется возможность снова попасть в тот день, когда он встретил любовь всей своей жизни.

Зависнуть в Палм-Спрингс

Palm Springs, 2020

Кадр из фильма "Зависнуть в Палм-Спрингс"

Найлз и Сара, приглашенные гости на свадьбе в Палм-Спрингс, оказываются в замкнутой временной петле. Раз за разом они просыпаются в отеле, готовятся к празднику, веселятся на торжественном приеме, а затем день начинается сначала. Вечная вечеринка кажется отличной идеей в перспективе прожить сложную, запутанную и скучную жизнь. Но героям предстоит понять, что как бы то ни было сложно, порой нужно двигаться дальше. Даже если все обстоятельства против тебя.

Лего Шазам: Магия и монстры

Lego DC: Shazam!: Magic and Monsters, 2020

Кадр из фильма "Лего Шазам: Магия и монстры"

Сирота-подросток Билли Билли попадает в поле зрения умирающего волшебника, который передает ему силу настоящего супергероя. Теперь сирота способен превращаться в накаченного мачо со способностью метать молнии, но с большой силой приходит большая ответственность. А еще проблемы в школе, конфликты в новой приемной семье и злодей, мечтающий заполучить твою силу.

Запретная кухня

Abe, 2019

Кадр из фильма "Запретная кухня"

12-летний Эйб — плод любви еврейки и палестинского мусульманина. Родители не навязывают сыну никаких религиозных взглядов, но ни одно застолье с родственниками не обходится без ссор. Каждый из прародителей мечтает вырастить мальчика в своей культуре, а сам Эйб хочет лишь хорошо провести время с родней. Отстраниться от семейных неурядиц парню удается лишь на кухне, где смешение специй, соусов и культур только поощряется.