Яна Троянова за один сезон сериала «Ольга» зарабатывает 15 миллионов рублей

В эфир возвращается семейная комедия про Терентьевых — есть несколько причин посмотреть проект Фото: кадр из фильма

После двухлетней паузы флагманский сериал ТНТ «Ольга» снова в эфире. За это время много чего изменилось, некоторые актеры, отказавшиеся сниматься в проекте, передумали, некоторые ушли в затвор, но главное — зрителя ждут новые серии. И «КП» собрала несколько занятных фактов о проекте, которого ждали.

Троянова раскрыла зарплату

В откровенном двухчасовом интервью Ксении Собчак главная звезда сериала Яна Троянова (собственно, Ольга) не постеснялась признаться, что роль в сериале стала самой лакомой приманкой для связи с народом — именно Терентьева подарила актрисе народную любовь. Этот факт настолько вдохновляет Яну, что теперь она не считает, что свет клином сошелся на артхаусных драмах, которые никто не понимает. В ходе беседы упомянула Троянова и сумму гонорара за работу в проекте.

- У меня проекты раз в год, - объясняла актриса. - За «Ольгу» получаю 250 тысяч рублей в день. Один сезон — это 60 съемочных дней точно. Я хорошо зарабатываю (в сумме — 15 миллионов рублей за сезон — Авт). В «Последнем герое» меньше, он не такой раскрученный. Но вообще, я подумаю. Наверно, подниму [гонорар за работу телешоу]. Лоханулась.

На роль Ольги пробовали «всю Россию»

Яна называет себя «штучным товаром» и в том же интервью Собчак рассказала, какое количество актрис пробовалось на главную роль в «Ольге», прежде чем утвердили именно ее.

Фото: кадр из фильма

- Кроме шуток, на «Ольгу» пробовали всю страну, если что, - признается Троянова. - Перепробовали много актрис. Все модные кавээновские актрисы с ТНТ, которые «женщина-огонь» (вероятно, речь об участницах шоу Comedy Woman Марине Федункив, Татьяне Морозовой и Надежде Ангарской — Авт.). Потом Анна Уколова («Левиафан», «Домашний арест»). Но они моложе меня.

Пилотную серию, где Троянова работала под Мордюкову из «Родни», забраковали

Фото: кадр из фильма

Оказывается, Троянова фанатеет от ролей Нонны Мордюковой. Фильм «Родня» Никиты Михалкова, где Мордюкова сыграла главную героиню, Яна называет одним из любимых. Более того, она даже пыталась сделать своеобразную реинкарнацию образа Марии Коноваловой из михалковской трагикомедии, когда приступала к работе над «Ольгой». Завивка, манеры и речь — разве что золотые фиксы не поставила. Старалась вдохновляться образом Коноваловой, но выдать современную версию непонятой матери семейства. Продюсеров такой вариант не устроил. Пилотную серию полностью пересняли — в итоге Ольга Терентьева получилась совсем другой.

Чего ждать от нового сезона

- возвращение Андрюхи (Сергей Романович)— горе-папаша, сбежавший от Аньки (Ксения Суркова), вдруг объявляется на скамеечке и как ни в чем не бывало пробует восстановить отношения с семьей; но куда теперь выгонять загадочного Льва (Юрий Борисов), с которым Анька уже выстроила новую семью?

Фото: кадр из фильма

- Юрген и Чича попадают в плен — как видно на иллюстрациях к новым сериям, отец Ольги (Василий Кортуков) вместе с верным другом Чичей (Тимофей Зайцев) оказываются в подпольном цеху по переработке кур для шаурмы — по сути их держат в рабстве; удастся ли героям совершить дерзкий побег?

Фото: кадр из фильма

- любовь Тимохи — сын Ольги Тима (Муххамед Абу-Ризик), наконец, располагает к себе симпатичную соседку Сашу (Анастасия Матвеева), дочь алкоголика, и пробует не только выстроить с ней романтические отношения, но и от влияния назойливого папаши освободить

Фото: кадр из фильма

«Ольга», ТНТ, понедельник-четверг, 20-00