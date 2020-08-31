Полосато и весело: в Кронштадте прошел «Фестиваль тельняшки»

Фото проекта «Остров фортов»

День тельняшки отмечается в Санкт-Петербурге с 2014 года, но на этот раз он стал особенным. Праздник впервые прошел в Кронштадте, в музейно-историческом парке «Остров фортов» в формате семейного двухдневного фестиваля под открытым небом. Конкурсы, творчество, бесплатные экскурсии, кулинарные мастер-классы, музыка и веселье - «Комсомолки» собрала для вас самые яркие и запоминающиеся моменты.

Ново и интересно

Кто-то использовал последний уик-энд лета для того, чтобы подготовить детей к школе или съездить на дачу, а кто-то решил воспользоваться отличной возможностью отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями перед началом нового учебного года. Семья Акимовых, например, специально приехала в Кронштадт из Петербурга на День тельняшки.

Фото проекта «Остров фортов»

- Знакомые рассказали, что недавно здесь открылся большой парк - очень интересный, а мы узнали, что именно в нем будет проходить День тельняшки. Поэтому поехали сюда, не раздумывая, потому что очень любим этот праздник. Впечатлений, конечно, масса - и от парка, и от праздника. Даже не думали, что тут так здорово и интересно! - поделилась своими впечатлениями петербурженка Виктория Семенова.

На самом деле Виктория и ее семья - далеко не единственные, кто решил провести выходные в парке «Остров фортов». Петербуржцы и жители Кронштадта приехали сюда целыми семьями. Многих привлекло то, что настроение праздника задавали художники легендарного петербургского объединения «Митьки» во главе со своим идейным лидером Дмитрием Шагиным. Но не только они радовали гостей фестиваля: программа предлагала много разнообразных активностей и развлечений.

- Такой большой праздник, посвященный тельняшке, мы проводим в парке впервые – здесь же будут проходить и другие совместные проекты с молодой, креативной командой «Острова фортов», - пообещал на торжественной церемонии открытия фестиваля глава Администрации Кронштадтского района Олег Довганюк.

Безграничное творчество

«Если вы не любите рисовать, значит вы просто не пробовали это делать», - скажет вам каждый, кто участвовал в художественных конкурсах. На тематическом арт-плэнере (он прошел в субботу на берегу Каботажной гавани), взрослые и дети под руководством профессиональных художников рисовали картины на морскую тематику. Делали это, в первую очередь, для удовольствия, но лучшая из работ (ее выберут позже) станет главным дизайн-концептом для оформления рекламно-информационных материалов парка и памятной сувенирной продукции.

Фото проекта «Остров фортов»

Дети, для которых рисование - любимое занятие, творили свои шедевры прямо на асфальте. В рамках акции «Рисуем море на асфальте» центральная площадь парка «Остров фортов» превратилась в огромную картину - удивительную и красивую. Но самым интересным для детворы стала совершенно законная возможность рисовать… на скамейках! И хотя разукрашивать скамейки можно было только вместе с художниками-«митьками» и только соблюдая морскую тематику, детям это дело все равно очень понравилось. Интересно - и никто не ругает!

Рисование было далеко не единственной возможностью занять себя и развлечься на Дне тельняшки. Больше всего участников собрала «Митьковская олимпиада» - тематические состязания для взрослых и детей. Желающим показать свою ловкость предлагали поучаствовать в традиционных флотских забавах - «шашках Чапаева», бросании пустого женского чулка, перетягивании каната. Были и современные конкурсы, например, на самую медленную езду на велосипеде. Просто? А вы попробуйте!

- День рождения русской тельняшки мы отмечаем каждый год и в этот раз впервые отмечаем праздник в «Острове фортов». Честно вам скажу - нам очень тут нравится. Все-таки в Петербурге есть некоторые ограничения, а здесь мы ощущаем полную свободу творчества. Это удивительный и замечательный парк, я уверен, его ждет большое будущее, - говорит основатель движения «Митьки», художник Дмитрий Шагин.

Фото проекта «Остров фортов»

Кстати, специально к фестивалю «Митьки» впервые привезли в парк самую большую в мире тельняшку, которую можно было «примерить» и сфотографироваться. А еще художники подарили парку написанное вручную специально для «Острова фортов» живописное полотно размером 2 на 3 метра.

Для всех возрастов

«Митьки» задавали тон праздника в парке «Остров фортов», но не они одни создавали атмосферу жизнерадостного оптимизма и морской романтики. Гостей фестиваля ждало множество самых разных конкурсов, веселых состязаний и зрелищных шоу. Например, шоу мыльных пузырей привлекло внимание всех гостей фестиваля. Разноцветные воздушные шарики, переливающиеся всеми цветами радуги, вызывали улыбки и восторг не только у детей, но и у взрослых. «Словно в сказку попали», - улыбались родители, пока дети пытались поймать неуловимые пузыри.

Ну а для тех, кому ближе познавательный отдых, были организованы бесплатные исторические экскурсии по Аллее героев российского флота.

- Потрясающе! В одном месте интересно и детям, и взрослым, мы отлично провели время, обязательно приедем еще. Детей просто не удержать, да и нам, взрослым, тоже хочется везде поучаствовать и все посмотреть. Я словно в детство окунулся, когда хотел стать моряком и собирал модели кораблей, - признается петербуржец Николай Ермаков.

Фото проекта «Остров фортов»

Не обошлось и без традиционной кухни моряков: гости могли поучаствовать в кулинарном шоу от шеф-повара «Острова фортов» и мастер-классе по приготовлению флотских макарон. Порцией фирменного блюда по особому рецепту мог угоститься каждый.

Не меньший интерес у посетителей вызвали танцевальные конкурсы - поучаствовать в в флешмобе, станцевать под зажигательную музыку и зарядиться хорошим настроением мог каждый желающий, независимо от уровня своей подготовки. Впрочем, многие гости после фестиваля научились новым движениям - помог в этом танцевальный мастер-класс и музыкальный баттл для детей и их родителей.

Музыки на фестивале вообще было много - на все вкусы и предпочтения, но больше всего гости «Острова фортов» ждали выступления духового оркестра «BimBomOrchestra» и музыкального коллектива «OrchestraBeat». Некоторые гости приезжали на праздник специально для того, чтобы послушать эффектные композиции, совмещающие авторские версии известных хитов с мощным современным звучанием.

- Красиво, зажигательно, романтично! Здорово, если таких мероприятий будет больше, - делились впечатлениями гости.

Фото проекта «Остров фортов»

СПРАВКА КП

Музейно-исторический парк «Остров фортов» был открыт 8 августа 2020 года и должен стать местом интересного и полезного отдыха кронштадтцев и гостей города. Территория парка - больше 9 га - была благоустроена в рекордно сжатые сроки, всего за 3 месяца. Причем именно на это время пришелся пик пандемии коронавирусной инфекции, сопряженный со строгими ограничениями.

В парке предусмотрены расширенные возможности для отдыха и развлечений. Созданы тематические площадки с информацией об истории ВМФ России. В их числе главный объект парка — Аллея героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках истории Военно-Морского Флота, и Маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней. Обустроены детская площадка площадью 1000 кв. м, прогулочные зоны и зоны тихого отдыха, в том числе яблоневый сад с прудом, установлены панорамные качели на берегу с единовременной посадкой до 24 человек. Воспользоваться всеми этими объектами можно бесплатно.Также в парке есть платный детский веревочный парк с инструкторами-аниматорами.