«Когда я с культей - это взгляды жалости»: Рита Грачева, которой муж отрубил руки, впервые показала фото без протеза

По словам Грачевой, она надеется, что фотосессия поможет преодолеть ей некий психологический барьер Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Маргарита Грачева разместила в соцсетях несколько своих снимков в нижнем белье - она впервые опубликовала студийные фото своей правой руки без протеза. Напомним, жительница подмосковного Серпухова в каком-то смысле стала одним из символов борьбы с домашним насилием в России.

- В 2017 году муж Дмитрий Грачев (на тот момент пара уже подала заявление о разводе) вывез Риту в лес и отрубил ей кисти рук. Якобы подозревал в измене.

- Левую руку врачам удалось пришить (но функционировать, как раньше, она не сможет), а вместо правой теперь протез.

- Дмитрий Грачев получил 14 лет колонии.

- Факт измены со стороны Риты Грачевой никто не доказал.

Женщина объяснила, что с помощью фотосессии пытается побороть собственные психологические барьеры Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- На участкового, которому Грачева еще до трагедии писала заявление об угрозах со стороны мужа, завели уголовное дело по статье «халатность». Но следствие до сих пор не завершено, а срок давности почти истек.

- Женщина с двумя сыновьями-дошкольниками переехала в Санкт-Петербург.

Маргарита показала на своей страничке в фейсбуке несколько новых фото. Она - в обтягивающем боди, демонстрирует хорошую фигуру. На нескольких снимках вместо протеза - рука без кисти.

«Я давно хотела сделать это, но никак не решалась, - объяснила россиянка. - Для меня это первая фотосессия без протеза. Всегда и везде я с ним. Гулять в футболке, пойти на какое-то мероприятие, сходить в магазин с протезом - NO PROBLEM! А вот история где только я, культя (дурацкое название) и миллионы взглядов людей... Я даже к брату на выпускной не пошла, потому что у меня сломался протез... Когда я с протезом все смотрят как на супергероя. А когда я с культей, в большинстве случаев это взгляды жалости».

По словам Грачевой, она надеется, что фотосессия поможет преодолеть ей некий психологический барьер.

«Может быть показав себя здесь без протеза, в скором будущем я смогу сходить за хлебом в футболке с коротким рукавом. У меня есть ТОП близких людей, которые приходят ко мне в гости, и я не бегу надевать протез. Перед ними я не стесняюсь и так же комфортно себя чувствую. Сейчас я открываю доступ в этот ТОП и вам, и очень надеюсь, что вы меня поддержите!».

Рита Грачева, которой муж отрубил руки, впервые показала фото без протеза Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В соцсетях под снимками много комментариев. Пишут, в основном, женщины.

«Вы Леди с ограниченными возможностями, но с безграничной силой воли! Респект!».

«Вы красавица. Фото без протеза - это фото о силе».

«Неимоверно красивая, сильная женщина. Вы не вызываете ни капли жалости, только восторг и любование!».

При этом для людей, которые по тем или иным причинам потеряли конечности, Грачева становится в чем-то примером.

«Я через 2 недели после ампутации (плечо, лопатка и вся рука) пошла в кафе, и жутко боялась, - пишет в комментариях Ольга Кореневская. - Но все прошло нормально. Протеза нет до сих пор и не будет. Чем дольше я бы боялась, тем дольше не могла показаться, как есть».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в сентябре Маргарита Грачева планирует выйти замуж. Дату церемонии и имя своего избранника она держит в секрете. В интервью «Комсомольской Правде» женщина призналась, что на ее свадьбе будут только самые близкие.

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