Экспресс-доставка тетрадок и школьной формы с Яндекс Go: как быстро собрать ребенка к 1 сентября

УСПЕТЬ ВСЕ И СРАЗУ

Сбор ребенка в школу - довольно хлопотная пора. Особенно, если оставлять все на конец августа. В начале лета обычно кажется, что время еще есть, и все успеешь сделать, а потом неожиданно летние каникулы заканчиваются, детей уже привезли с дачи или моря и теперь взрослым предстоит сложный квест - подготовиться к учебному году. За несколько дней необходимо закупиться тетрадками, канцтоварами, обновить школьную форму, если чадо за лето заметно подросло. В спешке многое забывается. То про сменную обувь забыл, то не все школьные принадлежности в список покупок внес. Специально для удобства родителей крупные магазины детских товаров совместно с Яндекс Go собрали комплексные предложения для подготовки к школе. Это было не сложно, так как с помощью сервиса доставку осуществляют уже более 1000 магазинов в 350 городах России. Доставка груза, вместе со сборкой заказа оставит около двух часов. Сама механика максимально проста – нужно зайти на сайт или в приложение детского магазина, сделать заказ и выбрать способ экспресс-доставки Яндекс Go. Магазин соберет ваш заказ, а водители сервиса такси его заберут и привезут вам домой или сразу в учебное заведение ребенку.

ДОСТАВКА ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ В ШКОЛУ

Доставка необходимых вещей работает и до двери школы. Если ребенок забыл дома спортивную форму или какой-то учебник, водитель доставит эти вещи сразу в учебное заведение. Для этого в приложении Яндекс Go нужно выбрать тариф «Доставка», добавить адреса, указать контакты получателя (например, это может быть классный руководитель или охрана школы) и выбрать опцию «доставка до двери». Водитель сервиса позаботится о том, чтобы забытый дневник доехал до своего владельца в целости и сохранности.

ПРИВЕЗУТ ЗА 25 МИНУТ

Водители Яндекс Go в среднем привозят заказ за 25 минут. Если в последний момент вспомните, что забыли что-то купить, мы подскажем, с какими крупными сетями работает сервис.

КАНЦТОВАРЫ И ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

Все, что может пригодиться школьнику для хорошей учебы, включая канцелярские товары, школьную форму, географические и политические карты и даже парты и мольберты можно найти на сайте или в приложении Детского Мира. Для детей там представлены более 50 категорий нужных товаров. После комплектации заказа магазином, водителю нужно всего 5-7 минут, чтобы забрать груз и отправиться к получателю.

Фото: Shutterstock

СПОРТИВНАЯ ФОРМА

Не подумали, что за лето ребенок вырос из спортивного костюма или забыл дома сменные кроссовки для урока физкультуры, но уже разъехались по работам? Декатлон поможет родителям маленьких спортсменов быстро заказать спортивный костюм, шорты, футболки, носки и кимоно и отправить Яндекс Go еще до начала занятия.

ЯРКИЕ НАБОРЫ ДЛЯ ЛАНЧА

Lego (Мир кубиков) также готовит юных школьников к учебному дню: яркие наборы для ланча, контейнеры и бутылочки для еды с собой, наборы цветных карандашей, портфели, и, конечно, сотни мелких деталей знаменитого конструктора можно заказать онлайн. Доставить выбранные товары в день заказа помогут водители, сотрудничающие с Яндекс Go.

СОБРАЛИ РЮКЗАК ЗА ВАС

Для жителей Москвы полностью укомплектованные всем необходимым рюкзаки собрали в Твоем доме. Теперь не нужно тратить время на выбор канцелярских ножниц, клея или цветной бумаги - все это сделал гипермаркет. Есть несколько вариантов наборов на выбор.

И еще более 1000 магазинов доставляют с помощью Яндекс Go не завтра, а сегодня, полный список магазинов-партнеров можете посмотреть здесь.