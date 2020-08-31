Белоруссия и Прибалтика вступили в экономическую войну: к чему это приведет

Похоронить проект Белорусской АЭС не удастся — он уже реализован Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Между Белоруссией и Прибалтикой разгорается экономическая война. Александр Лукашенко заявил о радикальной смене курса — морского курса. Все белорусские грузопотоки, которые прежде шли через литовский порт Клайпеда, будут перенаправлены. Куда — пока не сказано, но похоже, что в Россию. А еще раньше страны Балтии сказали как отрезали - не будем закупать электроэнергию с Белорусской АЭС. И объявили о выходе из энергетического блока БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва).

- Похоронить проект Белорусской АЭС не удастся — он уже реализован, - сказал «КП» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. - Разговоры о том, что страны Балтии будут выходить из соглашения, ведутся уже лет 10, так что ничего нового в этом нет. Понимая, что это рано или поздно произойдет, мы, например, решили проблему снабжения электроэнергий Калининградской области. Там запущены теплоэлектростанции, построен терминал по приему сжиженного газа, создана вся инфраструктура. Так что регион стал полностью автономным и независимым от Европы.

- А строящаяся АЭС — это что для Белоруссии и для России?

- Это мощнейший проект, усиливающий энергетическую безопасность Белоруссии, в этом году станция даст первые киловатты. Она заменит тепловые электростанции, которые сейчас являются основным источником энергии в стране, следовательно, позволит уменьшить закупки газа. Для России же этот проект стал хорошим примером несырьевого экспорта, к развитию которого мы так стремимся — в Белоруссии работают российские технологии, российское оборудование, специалисты. Поставляется и топливо для атомной энергетики. Вообще атомный машиностроительный комплекс — это самый развитый машиностроительный комплекс в России. Мощность станции позволяет экспортировать электроэнергию. Были планы направлять ее в Литву, но теперь, похоже этого не будет. Планируют получать электричество из Швеции по подводному кабелю, еще какие-то проекты — все это будет дороже, чем если бы они получали энергию от БелАЭС. Но это политическое решение.

- И куда пойдут излишки энергии с атомной АЭС?

- У Белоруссии прямая связь по энергетике только с Литвой и Россией. Есть еще граница с Польшей, но там другая энергосистема, но даже при условии совместимости поляки не будут брать энергию из Белоруссии — по политическим причинам. Украина тоже отпадает - там своих источников энергии хватает, плюс тоже политический мотив. Так что получается, что излишек энергии может пойти только в Россию. Это приведет к конкуренции с нашими компаниями. Для потребителя будет выгодно, поскольку конкуренция ведет к снижению цены, но для компаний — не очень.

- Если Лукашенко откажется от литовских портов, то к чему это приведет?

- Белоруссия не сможет позволить себе такое политическое решение, чтобы потом страдала их экономика - они не настолько богаты.

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