Народный военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты» открыли в донском регионе

Музейный комплекс «Самбекские высоты» будет содействовать сбережению нашей исторической памяти. Фото: donland.ru.

В Ростовской области состоялось долгожданное открытие народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». В торжественной церемонии приняли участие донской губернатор Василий Голубев вместе с ветеранами, молодежью, а также представителями поисковых организаций.

Кроме того, среди среди почетных гостей, прибывших на торжество, оказались министр культуры страны Ольга Любимова и руководители российских регионов.

Глава государства Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам церемонии открытия народного военно-исторического комплекса, в которой он пожелал успеха в работе «Самбекских высот» по сохранению исторической памяти.

Массированный прорыв Красной армией Миусских рубежей и освобождение региона в телеграмме президента России названы «одной из героических, драматических страниц самой жестокой войны XX столетия». Владимир Путин отметил, что приближая Великую Победу, на донской земле плечом к плечу отчаянно сражались представители разных национальностей, проявляя отвагу и беспримерное мужество.

- Уверен, что новый музей, его содержательные образовательные, просветительские, патриотические проекты вызовут искренний, неподдельный интерес посетителей всех поколений, будут содействовать сбережению нашей исторической памяти, - говорится в телеграмме национального лидера.

Отмечая важность происходящего события, глава министерства выразила твердую уверенность в том, что «Самбекские высоты» станут культовым местом, куда устремятся тысячи россиян, помнящих о бессмертном подвиге своих предков.

- Музейный комплекс впечатляет своими размерами и продуманными экспозициями с использованием интерактивных решений. Уверена, что это место станет центром притяжения для сотен тысяч людей, которые чтят память воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, - подчеркнула Ольга Любимова.

Прорыв Миус-фронта, совершенный советскими бойцами 77 лет назад — событие колоссального исторического масштаба. Военные историки сравнивали хорошо укрепленную линию обороны немецко-фашистских оккупантов с неприступными линиями Маннергейма и Мажино, а сам прорыв не уступил по значению Курской дуге.

Губернатор Василий Голубев напомнил, что прорвав мощный оборонительный рубеж фашистов, героические бойцы Красной Армии (и особое место занимает доблесть солдат 130-й и 416-й азербайджанских стрелковых дивизий) поставили окончательную точку в истории оккупации области неприятельскими войсками.

- Сегодня на защиту памяти встает народный музейный комплекс «Самбекские высоты». Это наш ответ историческому беспамятству. Наша благодарная память о простых, скромных, мужественных людях, изменивших мир. И, наконец, это огромное человеческое спасибо от новых поколений. Будем помнить всех, кто погиб в боях, в оккупации, приближая освобождение от фашистов, - сказал Василий Голубев.

Глава Ростовской области также добавил, что именно после прорыва Миус-фронта в Москве был дан третий в истории Великой Отечественной войны салют.

Василий Голубев провел экскурсию для почетных гостей по экспозиции Донского военно-исторического музея, во время которой выразил убеждение, что музейный комплекс, созданный на средства жителей региона, станет динамичным и постоянно развивающимся местом, которое активно будут посещать жители и гости области.

Идея создания народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» возникла в 2013 году по итогам встречи губернатора с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями поисковых объединений.

В августе 2015 года был учрежден благотворительный фонд создания народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». Призыв общественных организаций, ветеранов и поисковиков поддержали 15774 жертвователя, в том числе 11673 гражданина, 1963 предприятия и коммерческие организации, 2114 учреждений, 24 общественные организации.

Строительство этого крупномасштабного проекта велось в Ростовской области с 2015 года. Комплекс представляет сражения и основные события, происходившие на территории Ростовской области, подвиг жителей Дона на полях сражений и в тылу.

Музейный комплекс размещен на площади около 14 гектаров и включает множество объектов — в их числе «Мемориал Славы «Героям прорыва Миус-фронта и освобождения г. Таганрога», «Военно-исторический музей», «Информационно-выставочный центр», «Часовня в честь Воскресения Христова», «Аллея памяти», «Памятник солдату», «Высота народной памяти (композиция «Журавли»)», «Сад Победы», «Амфитеатр», а также «Интерактивная площадка «Прорыв».

Все площадки музея каждый день одновременно смогут посещать более трех тысяч человек.