"Неудобно стоять - тогда на колени!": Михаил Ефремов впервые заговорил в суде

Актер рассказал о событиях того рокового дня 8 июня 2020 года, когда случило смертельное ДТП в центре Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пресненском суде впервые выступил Михаил Ефремов. Актер рассказал о событиях того рокового дня 8 июня 2020 года, когда случило смертельное ДТП в центре Москвы.

"Этот день я смутно начинаю помнить часов с трех-пяти. Я ездил на такси, искал, где бы купить пива. Я звонил двум своим друзьям в 12 часов дня уже пьяный. Искал, где бы снять деньги с карточки. Не очень понимаю, откуда во мне наркотики... Может, остаточные явления. Были у меня вечеринки за три дня, и за неделю до этого. Но тяги к кокаину я не помню", - заявил Михаил Ефремов.

Он заверил, что не помнит момент аварии: "Я не помню даже удара! Я стал приходить в себя у следователя, смутно помню медосвидетельствование... Я видел себя пьяным, когда меня снимала жена. Но это видео, которое показали здесь на прекрасном большом экране... Это не похоже на меня. После следователя меня встретили друзья, и Дашка (актриса Дарья Белоусова, по слухам, любовница Ефремова. - Ред.) предложила поехать к ней, мол, там будет удобнее...".

По его словам, он не понимает, почему репортеры с таким наслаждением уже три месяца разбирают аварию. "Если были бы кадры, как я выхожу из-за руля, это уже 100 раз показали бы. Я помню только, как был у следователя - милейший человек... Я по-прежнему прошу суд провести биологическую экспертизу", - поведал актер.

Эльман Пашаев Фото: Иван МАКЕЕВ

На уточняющий вопрос своего адвоката Эльмана Пашаева: "Почему признали вину, а потом отказались?", артист неожиданно заявил: "Я был с похмелья, а может быть, и отравлен".

По словам актера, видео с места ДТП, где он якобы признает вину, смонтировано. "Моя жена - один из лучших звукорежиссеров. Она уверяет, что я сказал: «Я не виноват», но «не» вырезали", - огорошил Ефремов.

Он сообщил, что в первые дни после ДТП раздавал интервью, но его исповедь никто не показал. А потом, по его словам, он увидел программу Андрея Малахова. "Там, как рояль из кустов, появился Добровинский - и я все понял. Против меня развернулась кампания. Репутация-то у Александра Андреевича склизская. Моя вина, несомненно, есть. Она в пьянстве. Но всю вину - за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную Войну я брать не собираюсь", - громко заявил Михаил Олегович.

Его до сих пор поражает, как он мог в таком виде сесть за руль. "Такого за мной никогда не наблюдалось. 9 июня я был в чудовищном состоянии. Смотрел новости - везде была эта авария. Для меня это так странно, это безумно неловко... У меня чувство вины развито, так воспитывали родители. Но тут слишком много белых пятен", - уверяет Ефремов.

Михаила Ефремова впервые заговорил в суде Фото: Иван МАКЕЕВ

Меж тем, адвокаты потерпевшей стороны продолжают искать нестыковки в словах Михаила Олеговича. Это буквально выводит актера из себя.

- Вы употребляете наркотики?

- Нет.

- А почему на комиссии вы говорили, что употребляете?

- Я говорил то, что приятно было слышать психиатру.

Адвокат Анна Бутырина, бывшая подруга и коллега Эльмана Пашаева, переметнувшаяся на сторону Александра Добровинского, просит разрешения задать вопрос сидя - ей неудобно вставать. Ефремов тоже садится. Он не просто зол. Кажется, его довели до ручки.

"Дочка, я старше тебя в два раза! Немного уважения! Неудобно стоять - тогда на колени! Или можно лечь - мне тоже будет приятно. Я устал от хамского поведения этой адвокатской группы. Хочу им немного попортить жизнь. На все вопросы адвоката Бутыриной я отвечать не буду - пользуюсь 51-й статьей (не свидетельствовать против себя. - Ред.)", - гаркнул актер.

Судья Елена Абрамова интересуется:

- Вы не исключаете, что вас вообще не было в автомобиле? Что вы оказались там отдельно от вашей машины?

- Не исключаю. Я не жадный человек, может, кому-то ее отдал.

- Сколько Вы выпили? Бутылку водки?

- Это дома я выпил бутылку водки. А потом еще пива, пива... Я был один.

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Помимо прочего выяснилось, что Ефремов получил права в 18 лет. Свой джип приобрел в 2013 году, регулярно проходил техобслуживание. За рулем иномарки помимо актера ездили его жена Софья Кругликова, директор Татьяна и водитель.

Напомним, поздно вечером 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном. Водитель последнего Сергей Захаров умер в больнице. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. Сам он сначала заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего. И даже записал видео, в котором покаялся перед близкими покойного за аварию. Однако спустя месяц внезапно объявил, что ничего не помнит и отказался признать вину в ДТП. Между тем судебные слушания по делу о смертельной аварии с участием актера идут уже две недели.