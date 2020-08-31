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Одноклассники проведут конкурс для региональных СМИ OK Media Challenge 2020

Социальная сеть Одноклассники объявляет старт приема заявок на участие в OK Media Challenge 2020 — ежегодном конкурсе для региональных СМИ
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СМИ, набравшие максимальное количество баллов по итогам конкурса, получат денежные призы.

СМИ, набравшие максимальное количество баллов по итогам конкурса, получат денежные призы.

Конкурс поможет медиа улучшить качество публикуемого контента в своих группах в соцсети и обучит эффективным приемам работы с ОК. Победители получат денежные призы в размере 50, 30 и 15 тысяч рублей для продвижения контента и другие подарки.

OK Media Challenge 2020 продлится с 14 сентября по 11 октября. Конкурс будет включать обучающую программу из теории и практических заданий. Каждый понедельник участники будут получать письмо с видеоуроком и подробным описанием задач.

Участники узнают всё о частоте постинга и работе с виджетами в ОК, научатся создавать интересные стримы для своей группы, попробуют создать спецпроект, а также научатся запускать кампании в рекламном кабинете. Для многих групп СМИ успешное прохождение конкурса станет рывком к росту: появятся новые подписчики, увеличится охват аудитории, повысится вовлеченность. За каждое успешно выполненное задание будут начисляться баллы. Отслеживать ход конкурса и количество баллов, которые набирают участники медиа-челленджа, можно в блоге Одноклассников и в группе «ОК для медиа».

СМИ, набравшие максимальное количество баллов по итогам конкурса, получат денежные призы на продвижение через рекламный кабинет ОК на 50, 30 и 15 тысяч рублей, годовую промо-поддержку в ленте новостей соцсети, а также фирменные толстовки и наградные статуэтки. Все участники получат электронные сертификаты об участии в конкурсе. Оценивать и комментировать задания будут сотрудники ОК, специализирующиеся на партнерствах и работе с контентом.

Подать заявку могут представители всех российских региональных СМИ до 10 сентября включительно. Из всех заявок 11 сентября жюри выберет финальный список медиа, которые примут участие в конкурсе.

В прошлом году заявки на участие подали 85 представителей региональных СМИ, 35 из которых прошли отборочный тур. Победителями прошлого года стали группы «Наш Челябинск», «Новости Кирова - Медиа 9» и Live Омск (ОМСКРЕГИОН).

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