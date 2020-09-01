Пять открытых бассейнов в Москве: плаваем в теплые дни осени

The Баssейн Фото: Андрей АБРАМОВ

Синоптики обещают теплый сентябрь, в связи с этим открытые бассейны продлевают сезон работы. А это означает, что можно брать купальник, шляпу и наслаждаться курортной атмосферой, не выезжая из Москвы. «КП» рекомендует несколько мест для отдыха с друзьями или семьей.

The Баssейн

Открытые бассейны находятся на территории парка «Сокольники»: большой для взрослых и малый с подогревом для детей. Для отдыха есть лежаки, кровати, бунгало. Каждый день проводят мастер-классы и представления, а по выходным возле бассейна устраивают пляжные вечеринки.

Где: Митьковский проезд, дом 1, строение 1. Станция метро «Сокольники».

Когда: открыты по погоде, ориентировочно до середины сентября. Советуют звонить утром и уточнять 8 (925) 350-70-70. Сеансы: 10.00-12.45, 13.00-15.45, 16.00-21.45.

Стоимость: в будние дни – за сеанс 500 рублей, на весь день 1000 рублей, в выходные дни – за сеанс 1000 рублей, на весь день 2000 рублей.

Прокат инвентаря: полотенце – 200 рублей на время сеанса, настольный теннис – 400 рублей в час, бадминтон – 200 рублей в час, мяч волейбольный – 200 рублей в час.

Бассейн "Чайка" Фото: Иван МАКЕЕВ

Чайка

Плавать в трех открытых бассейнах комплекса «Чайка» можно круглый год. Да-да, хоть в мороз. В бассейнах температуру воды подогревают до +28 градусов. Гостей комплекса ждет отдых с шезлонгами и фруктовыми коктейлями, вышки для прыжков в воду, лечебный душ «Падающий водопад». А еще банька с панорамным видом на бассейн, сауны и ледяная купель. Мало нагрузки? Можно сходить на аквааэробику или на йогу в тренажерный зал.

- Для посещения бассейна нужно предъявить паспорт (или водительские права) и справку от врача, - рассказали в бассейне «Чайка».

Где: Турчанинов переулок 3, строение 1. Ближайшая станция метро «Парк культуры».

Когда: круглый год, понедельник-суббота с 7.00 до 22.45, воскресенье с 8.00 до 20.45.

Стоимость: взрослый билет - 2000 рублей, детский (от 3 до 18 лет) – 800 рублей.

На территории «Лужников» есть два открытых бассейна с современными шезлонгами и качелями. Фото: aqua.luzhniki.ru

Лужники

Насладиться атмосферой курорта можно в 200 метрах от Москва-реки. На территории «Лужников» есть два открытых бассейна с современными шезлонгами и качелями. Температура воды всегда +27 градусов. Рядом на сезонной площадке можно поиграть в волейбол, настольный теннис.

Где: улица Лужники, 24, строение 4. Ближайшая станция метро «Воробьевы горы».

Когда: ежедневно с 7.00 до 22.00, сезон до 30 сентября 2020 года.

Стоимость: в будние дни – 1,5 часа за 800 рублей, 3 часа за 1500 рублей, в выходные дни – 1,5 часа 1000 рублей, 3 часа за 1900 рублей. Аренда полотенец – 200 рублей.

Олимпийский центр. Фото: mocws.ru

Олимпийский центр

Работает круглый год открытый бассейн Московского Олимпийского центра водного спорта. Попасть туда можно по разовым билетам. Лежаков и коктейлей здесь не ждите. Это спортивный 50-метровый бассейн, но с подогревом (+27 градусов).

- Взрослым и детям нужна справка от терапевта или от дерматолога. Допускаются дети в возрасте от 16 лет, - предупреждают в комплексе.

Где: улица Ибрагимова, 30. Ближайшая станция метро «Измайлово».

Когда: понедельник-суббота с 6.45 до 20.45, воскресенье с 7.30 до 19.00.

Стоимость: до 16.00 – 350 рублей (стоимость за сеанс 45 минут), с 17.00 – 400 рублей (стоимость за сеанс 45 минут). Детям – 50% скидка.

Бассейн Shore House. Фото: shore-house.ru

Бассейн Shore House

Место, где вы сможете забыть о городской суете, позагорать и поплавать в открытом бассейне. Гостям предложат воспользоваться шезлонгам и предоставят два полотенца. Для отдыха с компанией можно взять в аренду vip-шатры, кровати и бунгало (за отдельную плату).

- Проносить с собой продукты и напитки запрещено, - предупреждают организаторы. - На территории пляжа есть бар и фудкорт, также можно заказать еду от шеф-повара ресторана.

Где: Крокус Сити, 66-й км МКАД. Ближайшая станция метро «Мякинино».

Когда: ежедневно с 11.00 до 21.00, в сентябре (по погоде, лучше звонить утром по телефону 8 (926) 779-84-31).

Стоимость: стандартная зона в будни — 2 000 рублей, в выходные — 3 000 рублей, vip-зона в будни – 6000 рублей, в выходные – 10 000 рублей. Детям до 7 лет вход бесплатный, при этом отдельный шезлонг и полотенце не предоставляются.