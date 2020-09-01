Ах, как хочется кидаться в городки: что стало с игрой, которую 30 лет назад забыла Москва

Вчерашний студент Александр занялся городками, чтобы поддерживать себя в форме Фото: Андрей АБРАМОВ

В советские годы городки дышали в спину хоккею и футболу — по массовости это был третий спорт в Союзе. Играли не только русские: у народов СНГ были и свои аналоги. Летом биты грохотали в каждом московском парке, забаве предавались все — от партийных номенклатурщиков до заводчан. На фабриках создавали команды и охотились за мастерами бит. Показать превосходство предприятия можно было не только в соцсоревновании, но и на турнире по исторической игре.

В 90-е площадки в парках пришли в запустение, а затем и вовсе были уничтожены. Однако сегодня в Москве есть Федерация городошного спорта. Там уверены, что игра сейчас вновь устремилась к пику популярности.

Из пяти городошных рюх выстраивают разные фигуры Фото: Андрей АБРАМОВ

ИГРА ПИСАТЕЛЕЙ И ВОЖДЕЙ

Спорт начали возрождать в 2008 году. Тогда федерацию возглавил префект ЮАО Алексей Челышев. У Дворца пионеров на Воробьевых горах появилась профессиональная площадка. Накануне Дня города начали разыгрывать кубок Москвы.

— Второй ренессанс случился в 2014 году — после санкций против России, — неожиданно заявляет корреспонденту «КП» исполнительный директор Федерации городошного спорта Москвы Владимир Капаев. — Вспомнили не только про наши продукты, но и традиции, обычаи. Игра — патриотическая. Говорить про нее, без упоминания имен великих невозможно!

Капаев может часами рассказывать, как городошную биту метали гении прошлого. Императору Петру I предписывают создание городошной фигуры «пушка» — построение бочонков таким образом, чтобы они напоминали орудие. Военачальник Суворов не отправлялся в поход без личного набора для игры. Граф Толстой в Ясной поляне до своего предсмертного турне громил деревянные чурки. Ну а то что Ленин резался в городки, многие помнят из поэмы Вознесенского. Сталину врач прописал городки, как профилактику болезней суставов рук.

Дамы из «Московского долголетия» завсегдатаи городошных тренировок Фото: Андрей АБРАМОВ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕТ

Сегодня бомбардировка городошных рюх идет на нескольких площадках столицы. Мне с гордостью показывают одну из них в парке «Пыхтино» (м. «Рассказовка»). Поле окутано сетчатым забором и на ночь запирается. Поиграть можно бесплатно: нужно только взять ключи и принадлежности у охраны парка или связаться с местным ответственным (см. КОНКРЕТНО).

Главный здесь 23-летний Александр Дубовицкий. Он уже год метает биты. Говорит, что подошел к тому возрасту, когда пора бы задуматься о здоровье. Вот он и записался в качалку, на теннис, а еще подался в городошный спорт. Саша открывает площадку, выдает инвентарь, помогает новичкам. Раз в неделю приезжают профессиональные тренеры из федерации и проводят часовое занятие. В будущем хотят тренироваться три раза в неделю.

В городки можно играть с пяти лет. Во время тренировки работает вся кисть, суставы. Плюс нужно наклоняться, чтобы выставлять фигуры.

Владимир Капаев демонстрирует быту, которая сделана по образцу старинного снаряда. Современный более тонкие Фото: Андрей АБРАМОВ

— Хорошее настроение, азарт и адреналин. Мягкая нагрузка на сердечную мышцу, как при ходьбе. Просто гулять скучно, а тут целый спектр эмоций, — живописует Людмила из секции «Московского долголетия», которая с приходит на игру с подругами по программе.

Что пенсионерка понимает под адреналином, понять сложно, пока сам не вооружишься снарядом и не выйдешь на рубеж. С первым же замахом и вправду распаляется интерес. Только успевай выставлять фигуру и бегать за битой. Спорт в федерации рекомендуют всем.

— Даже если ребенку по медицинским показаниям не желательно посещать физру, учителя советуют заниматься городками: здесь не нужно бегать или прыгать, а гимнастика и растяжка присутствуют, — объясняет директор Владимир Капаев.

В федерации бесплатно обучают учителей физкультуры новой специальности — тренера по городошному спорту. Прослушал курс в 32 часа - и можно преподавать.

Тренировки для всех бесплатны. Фото: Андрей АБРАМОВ

ВЫБИТЬ СТРАЙК

Городки бывают досуговыми (игра на интерес) и спортивными. Почти сто лет назад в Москве утвердили правила и создали федерацию. Есть разряды и звания, которые получают на соревнованиях — кандидат, мастер спорта.

Спорт делится на три вида, которые различаются размерами биты и нюансами в правилах. У нас играют в традиционные городки, из Германии пришли еврогородки (говорят, их привезли туда бывшие военнопленные) и финские городки, так как государство некогда было в составе Российской империи.

Город — это квадрат два на два метра, расчерченный на земле. В нем устанавливаются фигура из деревянных бочонков — рюх. Всего 15 фигур, выставляются в строгой последовательности: «пушка», «вилка», «звезда» и т.д. С каждым коном бочонки расставляют по разным частям квадрата, так что выбить страйк одним ударом под силу только профи.

Играют один на один или командами. У каждого из оппонентов свой город. Сколько бочонков вылетели за границу, столько очков и записывают. Если строго играть спортивный вариант, то на все придется потратить полтора-два часа. Благо в качестве развлечения можно скорректировать правила, количество фигур.

Городки хороши тем, что правила легко упрощаются под возраст и навыки игрока: ребятам младшего возраста разрешают становиться поближе Фото: Андрей АБРАМОВ

Биты разные по весу. Самые легкие пластиковые трубки с песком внутри — около 1,5 кг. Такие используют в европейском варианте игры. Наши и финские тяжелее. Профессиональные весят до 4,5 кило. Чем тяжелее бита, тем она точнее летит. Но для дам и детей все же дают снаряды полегче, дабы не повредили суставы.

НА ЗАМЕТКУ

Где взять инвентарь

Если нужен набор из любительских бит и рюх, то такие продают в детских или магазинах настольных игр. Цена от 1000 до 3000 рублей в зависимости от качества древесины. Профессиональные снаряды можно купить лишь под заказ в интернете или договориться с федерацией городошного спорта.

КОНКРЕТНО

Где поиграть в городки москвичам

1. Четыре крытых площадки на территории заповедника «Коломенское» (м. «Коломенское»).

2. Дворец детского творчества (м. «Воробьевы горы», Косыгина,17).

3. Клуб «Академическое» (м. «Профсоюзная», Кржижановского, 24/35, стр. 5).

4. Клуб «Зюзино ЮЗАО» (м. «Каховка», Каховка,д.11/2).

5. Стадион «Вымпел» (м. «Партизанская», Измайловское шоссе, 73б).

6. Стадион «Крылья Советов» (м. «Семеновская», пр-т Буденного, 17а).

7. Клуб «Север». (м. «Войковская», парк Воровского).

8. Стадион «Комета» (м. «Рязанский проспект», Рязанский пр-т, 39, стр. 4).

9. Стадион «Элион», (Зеленоград, 5-й микрорайон).

10. Клуб «Шишкин Лес» (поселение Михайлово-Ярцевское (рядом со школьным стадионом) и площадка в местном парке).

11. Деревня Давыдково.

12. Парк поселения Мосрентген.

13. Стадион в поселении Вороновское (ТиНАО).

14. Парк «Пыхтино» в поселении Внуковское (м. «Рассказовка»).

Перед игрой позвоните ответственному за площадку и обсудите детали. Контакты на сайте федерации mosgorodki.ru в разделе «Для игры. Адреса». Также в Москве есть девять секций для детей и подростков с регулярными занятиями. Контакты тренеров на том же сайте. Занятия бесплатны.

Идея для корпоратива: пойти коллективом на тренировку по городошному спорту. Цена занятия 250 руб. с человека. Договориться можно по телефону 8-915-484-97-76 (Владимир Капаев).