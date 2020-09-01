Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Ах, как хочется кидаться в городки: что стало с игрой, которую 30 лет назад забыла Москва

Национальная забава помогает изучать историю и показана всем - от мала до велика
Андрей АбрамовАндрей АбрамовАндрейАбрамов
КомментироватьОставить комментарий
Вчерашний студент Александр занялся городками, чтобы поддерживать себя в форме

Вчерашний студент Александр занялся городками, чтобы поддерживать себя в форме

Фото: Андрей АБРАМОВ

В советские годы городки дышали в спину хоккею и футболу — по массовости это был третий спорт в Союзе. Играли не только русские: у народов СНГ были и свои аналоги. Летом биты грохотали в каждом московском парке, забаве предавались все — от партийных номенклатурщиков до заводчан. На фабриках создавали команды и охотились за мастерами бит. Показать превосходство предприятия можно было не только в соцсоревновании, но и на турнире по исторической игре.

В 90-е площадки в парках пришли в запустение, а затем и вовсе были уничтожены. Однако сегодня в Москве есть Федерация городошного спорта. Там уверены, что игра сейчас вновь устремилась к пику популярности.

Из пяти городошных рюх выстраивают разные фигуры

Из пяти городошных рюх выстраивают разные фигуры

Фото: Андрей АБРАМОВ

ИГРА ПИСАТЕЛЕЙ И ВОЖДЕЙ

Спорт начали возрождать в 2008 году. Тогда федерацию возглавил префект ЮАО Алексей Челышев. У Дворца пионеров на Воробьевых горах появилась профессиональная площадка. Накануне Дня города начали разыгрывать кубок Москвы.

— Второй ренессанс случился в 2014 году — после санкций против России, — неожиданно заявляет корреспонденту «КП» исполнительный директор Федерации городошного спорта Москвы Владимир Капаев. — Вспомнили не только про наши продукты, но и традиции, обычаи. Игра — патриотическая. Говорить про нее, без упоминания имен великих невозможно!

Капаев может часами рассказывать, как городошную биту метали гении прошлого. Императору Петру I предписывают создание городошной фигуры «пушка» — построение бочонков таким образом, чтобы они напоминали орудие. Военачальник Суворов не отправлялся в поход без личного набора для игры. Граф Толстой в Ясной поляне до своего предсмертного турне громил деревянные чурки. Ну а то что Ленин резался в городки, многие помнят из поэмы Вознесенского. Сталину врач прописал городки, как профилактику болезней суставов рук.

Дамы из «Московского долголетия» завсегдатаи городошных тренировок

Дамы из «Московского долголетия» завсегдатаи городошных тренировок

Фото: Андрей АБРАМОВ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕТ

Сегодня бомбардировка городошных рюх идет на нескольких площадках столицы. Мне с гордостью показывают одну из них в парке «Пыхтино» (м. «Рассказовка»). Поле окутано сетчатым забором и на ночь запирается. Поиграть можно бесплатно: нужно только взять ключи и принадлежности у охраны парка или связаться с местным ответственным (см. КОНКРЕТНО).

Главный здесь 23-летний Александр Дубовицкий. Он уже год метает биты. Говорит, что подошел к тому возрасту, когда пора бы задуматься о здоровье. Вот он и записался в качалку, на теннис, а еще подался в городошный спорт. Саша открывает площадку, выдает инвентарь, помогает новичкам. Раз в неделю приезжают профессиональные тренеры из федерации и проводят часовое занятие. В будущем хотят тренироваться три раза в неделю.

В городки можно играть с пяти лет. Во время тренировки работает вся кисть, суставы. Плюс нужно наклоняться, чтобы выставлять фигуры.

Владимир Капаев демонстрирует быту, которая сделана по образцу старинного снаряда. Современный более тонкие

Владимир Капаев демонстрирует быту, которая сделана по образцу старинного снаряда. Современный более тонкие

Фото: Андрей АБРАМОВ

— Хорошее настроение, азарт и адреналин. Мягкая нагрузка на сердечную мышцу, как при ходьбе. Просто гулять скучно, а тут целый спектр эмоций, — живописует Людмила из секции «Московского долголетия», которая с приходит на игру с подругами по программе.

Что пенсионерка понимает под адреналином, понять сложно, пока сам не вооружишься снарядом и не выйдешь на рубеж. С первым же замахом и вправду распаляется интерес. Только успевай выставлять фигуру и бегать за битой. Спорт в федерации рекомендуют всем.

— Даже если ребенку по медицинским показаниям не желательно посещать физру, учителя советуют заниматься городками: здесь не нужно бегать или прыгать, а гимнастика и растяжка присутствуют, — объясняет директор Владимир Капаев.

В федерации бесплатно обучают учителей физкультуры новой специальности — тренера по городошному спорту. Прослушал курс в 32 часа - и можно преподавать.

Тренировки для всех бесплатны.

Тренировки для всех бесплатны.

Фото: Андрей АБРАМОВ

ВЫБИТЬ СТРАЙК

Городки бывают досуговыми (игра на интерес) и спортивными. Почти сто лет назад в Москве утвердили правила и создали федерацию. Есть разряды и звания, которые получают на соревнованиях — кандидат, мастер спорта.

Спорт делится на три вида, которые различаются размерами биты и нюансами в правилах. У нас играют в традиционные городки, из Германии пришли еврогородки (говорят, их привезли туда бывшие военнопленные) и финские городки, так как государство некогда было в составе Российской империи.

Город — это квадрат два на два метра, расчерченный на земле. В нем устанавливаются фигура из деревянных бочонков — рюх. Всего 15 фигур, выставляются в строгой последовательности: «пушка», «вилка», «звезда» и т.д. С каждым коном бочонки расставляют по разным частям квадрата, так что выбить страйк одним ударом под силу только профи.

Играют один на один или командами. У каждого из оппонентов свой город. Сколько бочонков вылетели за границу, столько очков и записывают. Если строго играть спортивный вариант, то на все придется потратить полтора-два часа. Благо в качестве развлечения можно скорректировать правила, количество фигур.

Городки хороши тем, что правила легко упрощаются под возраст и навыки игрока: ребятам младшего возраста разрешают становиться поближе

Городки хороши тем, что правила легко упрощаются под возраст и навыки игрока: ребятам младшего возраста разрешают становиться поближе

Фото: Андрей АБРАМОВ

Биты разные по весу. Самые легкие пластиковые трубки с песком внутри — около 1,5 кг. Такие используют в европейском варианте игры. Наши и финские тяжелее. Профессиональные весят до 4,5 кило. Чем тяжелее бита, тем она точнее летит. Но для дам и детей все же дают снаряды полегче, дабы не повредили суставы.

НА ЗАМЕТКУ

Где взять инвентарь

Если нужен набор из любительских бит и рюх, то такие продают в детских или магазинах настольных игр. Цена от 1000 до 3000 рублей в зависимости от качества древесины. Профессиональные снаряды можно купить лишь под заказ в интернете или договориться с федерацией городошного спорта.

КОНКРЕТНО

Где поиграть в городки москвичам

1. Четыре крытых площадки на территории заповедника «Коломенское» (м. «Коломенское»).

2. Дворец детского творчества (м. «Воробьевы горы», Косыгина,17).

3. Клуб «Академическое» (м. «Профсоюзная», Кржижановского, 24/35, стр. 5).

4. Клуб «Зюзино ЮЗАО» (м. «Каховка», Каховка,д.11/2).

5. Стадион «Вымпел» (м. «Партизанская», Измайловское шоссе, 73б).

6. Стадион «Крылья Советов» (м. «Семеновская», пр-т Буденного, 17а).

7. Клуб «Север». (м. «Войковская», парк Воровского).

8. Стадион «Комета» (м. «Рязанский проспект», Рязанский пр-т, 39, стр. 4).

9. Стадион «Элион», (Зеленоград, 5-й микрорайон).

10. Клуб «Шишкин Лес» (поселение Михайлово-Ярцевское (рядом со школьным стадионом) и площадка в местном парке).

11. Деревня Давыдково.

12. Парк поселения Мосрентген.

13. Стадион в поселении Вороновское (ТиНАО).

14. Парк «Пыхтино» в поселении Внуковское (м. «Рассказовка»).

Перед игрой позвоните ответственному за площадку и обсудите детали. Контакты на сайте федерации mosgorodki.ru в разделе «Для игры. Адреса». Также в Москве есть девять секций для детей и подростков с регулярными занятиями. Контакты тренеров на том же сайте. Занятия бесплатны.

Идея для корпоратива: пойти коллективом на тренировку по городошному спорту. Цена занятия 250 руб. с человека. Договориться можно по телефону 8-915-484-97-76 (Владимир Капаев).

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

Рекомендуемые