РЭЦ начинает тестирование первых сервисов информационной системы «Одно окно»

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«Одно окно» - это цифровая платформа для взаимодействия с органами власти, которую разрабатывает Российский экспортный центр (РЭЦ). Платформа серьезно упростит жизнь экспортерам. Она предоставит им электронный доступ к государственным услугам, мерам поддержки, комплексному оформлению экспорта, к сервисам группы РЭЦ, институтов развития и других организаций. В перспективе «Одно окно» будет сопряжено с платформой цифрового Правительства, которая разрабатывается на федеральном уровне. Запуск системы в эксплуатацию намечен на ноябрь 2020 года.

- Мы будем радикальным образом упрощать затраты экспортеров на администрирование, документооборот и на отчетность по экспортным операциям, которые позволят им сэкономить деньги и время, - еще в июне этого года отмечала генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина. - Одним из важных направлений нашей работы мы видим цифровизацию. Она коснется максимально большого количества услуг, которые экспортер хочет получать как от государства, так и от бизнеса.

По ее словам, среди первых сервисов, которые будут доступным экспортерам, будут цифровизация транспортной и выставочной субсидий, а также заполнение таможенной декларации и подтверждение нулевой ставки НДС.

- Самые востребованными услугами Группы РЭЦ, с точки зрения финансовой поддержки, признаны транспортная и выставочная субсидии. При этом их получение является самым трудозатратным, именно поэтому мы поставили их первыми в очередь на цифровую трансформацию, - объясняет Вероника Никишина.

Эти меры поддержки к тому требуют огромного количества бумажных подтверждающих документов, составляющих коробки документов. И прохождение нескольких стадий проверок, на каждой из которых документы могут быть отклонены. Перевод процессов в цифровой формат и использование сведений не от заявителей, а из ведомственных баз данных позволяет существенно сократить трудоемкость как при подготовке клиентами заявок, так и при проверках заявок и непосредственно предоставлении поддержки. По оценкам РЭЦ 20 бумажных видов документов будут заменены одной электронной заявкой, а срок рассмотрения сократится в среднем с 70 до 15 дней.

- Самое принципиальное требование, которое мы закладываем в работе каждого из наших сервисов, - уйти от бумажных документов. Причем мы хотим не привести их в отсканированный вид, а создать бизнес-процессы, позволяющие делиться сведениями между информационными системами, в которых они содержатся, - объясняет Вероника Никишина.

Всего в рамках платформы «Одно окно» планируется объединить 24 услуги, включающие государственные сервисы, аналитическую и субсидиарную поддержку, а также бизнес-сервисы. Таким образом новая платформа позволит создать эффективный инструмент получения государственной поддержки для участников ВЭД из одной точки 24/7, считают в РЭЦ. В будущем «Одно окно» станет платформой для так называемых суперсервисов, которые позволят не только получать отдельные справки или услуги в один клик, но и находить комплексные решения всей бизнес-ситуации клиентов.