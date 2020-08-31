Управлять человеком с помощью чипа не получится

Компания Илона Маска Neuralink занимается разработкой интерфейса, который может напрямую соединить мозг и компьютерное железо

На днях миллиардер-изобретатель Илон Маск представил усовершенствованный чип для связи мозга и компьютера. Чтобы продемонстрировать возможности новой технологии миллиардер познакомил публику со свиньей Гертрудой, в мозг которой такой имплант был вживлен 2 месяца назад.

С проектами наподобие Neuralink связана одна из наиболее распространенных теорий заговора - чипирование людей. Самым известным ее популяризатором является Никита Михалков. По утверждению сторонников этой теории, такие разработки приведут к тому, что некие злые силы будут управлять поведением чипированных людей. Правда непонятно зачем тратить на это такие огромные деньги, поскольку манипулировать массовым сознанием можно совершенно спокойно и сегодня с помощью средств массовой информации. Этот старый и надежный способ еще никто не отменял.

Страхи в какой-то степени подогреваются завиральными высказываниями самого Илона Маска. На презентации, например, заявил, что с помощью технологий Neuralink можно будет копировать воспоминания, эмоции и загружать на жесткий диск робота. Что конспирологи трактовали, как намерение ученых красть личности людей. Высказываются опасения, что с помощью такой технологии власти могут читать мысли людей и избавляться от неблагонадежных.

Поросенок, чей чип-имплант был уже удален, выступил доказательством, что установка и удаление девайса никак не сказываются на здоровье подопытных животных

Однако ученые полагают, что эти опасения не имеют под собой реальной почвы.

- Я думаю, что самый тесный симбиоз мозга и машины не коснется мыслей человека и прошлого опыта, - сказал в интервью “КП” заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейро-компьютерных интерфейсов биофака МГУ профессор Александр Каплан. - Наши мысли останутся при нас, расшифровка их невозможна. Мы упираемся в определенные физиологические барьеры. Наше сознание распределено между 86 миллиардами нервных клеток мозга. Подключиться к каждому нейрону - нереально. Дело даже не в клетках, а в контактах между ними, где решается вопрос о передачи информации. Мы даже не знаем, где именно хранятся наши воспоминания. Каждый факт, запавший в память, имеет эмоциональную, слуховую, зрительную составляющую. Следовательно, чтобы прочитать какую-то мысль надо зарегистрировать в разных участках мозга эту активность, знать коды расшифровки сигналов и уметь объединить сведения от разных участков в единое целое. Поэтому пока даже в перспективе не просматривается возможность подключения к памяти, эмоциям и мыслительному процессу.

У чипа, который имплантируется под кожу черепа, миниатюрные размеры 23 мм на 8 мм, при этом он имеет 1024 канала для связи с мозгом.

ВОПРОС - РЕБРОМ!

Зачем нам нужна дырка в голове?

Глобальная цель проектов наподобие Neuralink (а созданием интерфейсов мозг-компьютер занимается довольно много исследовательских команд по всему миру) это усовершенствование человека. Такая технология позволяет расширить возможности мозга подключив к нему внешние устройства, например, тот же компьютер. Сейчас для взаимодействия с компьютером нужны посредники в виде не только клавиатуры, но и множества различных программ. В случае успеха Neuralink мозг будет обмениваться информацией с компьютером напрямую. Для чего это надо? Сегодня, чтобы принять решение человеку надо учитывать огромное количество факторов, которые трудно проанализировать и разложить в голове по полочкам. И тут теоретически в дело вступают вживленные чипы и позволяют держать в памяти и с легкостью обрабатывать большие базы данных. Что делает интеллектуальные решения более обоснованными и аргументированными. Но это дело очень отдаленной перспективы.

Сегодня интерфейсы мозг-компьютер решают более прозаические задачи, в частности помогают полностью парализованным людям (пациентам с инсультами, серьезными черепно-мозговыми травмами, ДЦП, БАС - болезнью Стивена Хокинга и т.д) общаться с внешним миром. Таких людей - миллионы по всему миру. Только в России ежегодно около полумиллиона людей становятся жертвами инсульта. Один из интерфейсов, разработанных в России в рамках проекта “Нейрочат”, позволяет таким людям усилием мысли набирать сообщения на экране компьютера. В отличие от Neuralink Илона Маска, эта технология не инвазивная, то есть дырку в череп сверлить не надо. Пациентам надевают на голову нейрогарнитуру, которая улавливает электрические сигналы мозга. Пока скорость набора невелика - 12-15 символов в минуту. Но для парализованных больных это огромный прорыв - они наконец-то могут общаться с врачами, родственниками, вести переписку с друзьями в соцсетях, а в некоторых случаях даже работать удаленно.