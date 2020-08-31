В Москве бывший парень украл чужую невесту и увез на море

Обвиняемый задержан и в ближайшее время будет доставлен в столицу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История в духе популярной советской комедии «Кавказская пленница» на днях случилась в Москве. Невесту в ковер не заворачивали, но в целом, сюжет даже покруче киношного. 25-летнюю красавицу, спортсменку и комсомолку украли 29 августа прямо от станции метро Щелковское. Девушка – приезжая из Азербайджана – в то утро шла на работу и сама не поняла, как оказалась в машине бывшего парня. Очнулась похищенная невеста в Краснодарском крае. Двое суток бывший возлюбленный держал ее взаперти в арендованном частном доме. Все это время он уговаривал ее выйти за него замуж.

Но красавица была непреклонна: у нее уже есть новый жених.

- Девушка объясняла похитителю, что любит другого мужчину, что тот уже сделал ей предложение и скоро у них будет свадьба. Когда уговоры не сработали, похититель отпустил жертву, - сообщил «КП» собственный источники в правоохранительных органах.

К тому времени похитителя уже искала полиция. В один из дней девушка сумела отправить сообщение, в котором рассказала о случившемся своему новому жениху. Сейчас он уже мчится в Краснодарский край. В ближайшие дни вместе с невестой они вернутся в Москву. Тем временем против похитителя возбуждено уголовное дело.

- За похищение человека ему грозит до пяти лет лишения свободы. Обвиняемый задержан и в ближайшее время будет доставлен в столицу, - сообщил источник «КП».

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Если похищения не было, его стоит придумать

Тем временем жительница столицы по имени Гаяне придумала похищение, чтобы проучить своего сожителя. Женщина ушла из дома 29 августа и отправила сожителю сообщение, якобы ее украли от станции метро Бауманская и увезли в неизвестном направлении. Двое суток ее искала полиция, а потом оказалось, что похищение — плод ее фантазий. Теперь Гаяне грозит уголовное дело за ложное сообщение о преступлении.