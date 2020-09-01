«У Наташи девочка будет!»: беременная Подольская отдыхает в спа-отеле за 100 тысяч в сутки

Друзья считают, что Наталья Подольская в эту беременность похорошела — выглядит великолепно Фото: СОЦСЕТИ

38-летняя Наталья Подольская зимой второй раз станет мамой. Владимир Пресняков пылинки с жены сдувает и работает теперь за двоих. Когда Наталья с сыном, сестрой и племянницами отдыхала в Турции – глава семейства вкалывал на родине. К концу лета семья наконец-то выехала в отпуск вместе – поселились в самом шикарном отеле Ялты.

Беременная певица прекрасно переносит и перелеты, и жару. Она с удовольствием проводит время и у индивидуального бассейна, и на пляже. Инфраструктура отеля шикарная – здесь круче, чем по многих турецких «пятерках». В этом отеле успели отдохнуть Ксения Бородина, Надежда Бабкина, а теперь вот заселились Пресняковы. Поговаривают, что звездам делают скидку, но разве они подтвердят? Семья Владимира и Натальи отдыхают в комфортабельном номере, цена в котором может достигать до 100 тыс. руб. в сутки. Ценообразование зависит от наполняемости отеля. Но в эту кругленькую сумму «все включено». Подольская в инстаграме отметила: «Очень крутой отель! Меня, искушенную, он впечатляет!» Нашлись сред подписчиков звезд и те, кто не постеснялся «петь» звезде не только комплименты: «Там цены, мама не горюй! Простым смертным не по зубам!»

Владимир Пресняков и Наталья Подольская с сыном наслаждаются отдыхом в Крыму Фото: СОЦСЕТИ

Но востребованный артист Пресняков может себе позволить устроить шикарный отдых беременной жене и 5-летнему сыну Артемию подобный отдых. Сейчас семья пребывает в счастливом ожидании скорого пополнения – супруги давно мечтали о втором ребенке. «У Наташи девочка будет – почему-то никто в этом не сомневается, хотя она не афиширует. Но шепчутся вокруг о девочке – она так ведь хотела малышку! И Вова хотел!» - говорят в окружении пары. Подтверждений пола ребенка от самих родителей пока не прозвучало. Кстати, в первую беременность Пресняков и Подольская ждали девочку, а потом выяснилось – будет мальчик.

Друзья пары рады за них, Анжелика Ревва щедра на комплимент: «Ты самая красивая сейчас! Как же тебе идет!» Сама Наталья ни раз рассказывала, как они с мужем хотят дочь, а Артемий сестренку. Ждать осталось недолго.

Для Натальи это будет второй ребенок, а для Владимира третий – у него есть взрослый сын Никита.