Адвокаты: Джорджа Флойда убили не полицейские, а наркотики

Портрет Флойда во время протестов в Вашингтоне. Фото: REUTERS

В деле об убийстве Джорджа Флойда, ставшего символом антирасистского движения Black Lives Matter (BLM), произошел неожиданный поворот. По заявлению адвоката, который представляет интересы одного из полицейских, задержавших Флойда, афроамериканец скончался не в результате жестких действий правоохранителей, а от банальной передозировки наркотиков.

Адвокат Эрик Дж. Нельсон, который представляет интересы экс-полицейского Дерека Шовена, обвиненного в убийстве при задержании темнокожего Флойда, сослался на результаты судебно-медицинской экспертизы. Согласно им, в организме афроамериканца был обнаружен коктейль из фентанила и метамфетамина, известный под названием «спидбол».

По мнению Нельсона, артериосклероз, гипертоническая болезнь и признаки коронавирусной инфекции, обнаруженные у Флойда во время вскрытия, осложненные приемом солидной дозы наркотиков, вполне могли стать причиной смерти.

Кадры задержания Джорджа Флойда. Фото: REUTERS

«Говоря по-простому, мистер Флойд не мог дышать, потому что принял смертельную дозу фентанила и, возможно, спидбол. В сочетании с серповидно-клеточной патологией и ранее существовавшим заболеванием сердца, употребление фентанила и метамфетамина, которое можно сравнить с поджиганием запала в бомбе, скорее всего, убило его», – заявил адвокат.

Нельсон утверждает, что прокуратура до сих пор не представила веских оснований для обвинений Дерека Шовена в непреднамеренном убийстве. Сам обвиняемый вину не признает и утверждает, что во время задержания Флойда действовал исключительно в рамках инструкции по максимальному сдерживанию подозреваемого, опасаясь, что тот может причинить вред полицейским или себе.

Напомним, смерть 47-летнего Джорджа Флойда наступила вскоре после его ареста полицейскими в Миннеаполисе по подозрению в сбыте фальшивых купюр. Во время задержания Дерек Шовен удерживал афроамериканца, наступив ему коленом на шею. Через некоторое время Флойд скончался в больнице. Его смерть послужила толчком к активизации движения BLM, выступающего за права афроамериканцев. Антирасистские митинги переросли в массовые беспорядки, которые не только охватили США, но и получили продолжение в некоторых странах Европы.

В течение жизни Флойда неоднократно задерживали за кражи и хранение наркотиков. В 2007 году он был арестован по обвинению в вооруженном ограблении в составе преступной группы и получил пять лет тюрьмы. Приговор был достаточно мягким, поскольку Флойд пошел на сделку со следствием. В 2013 году он освободился, отсидев 4 года, и после этого работал водителем, вышибалой и охранником, потеряв последнее место из-за пандемии коронавируса.