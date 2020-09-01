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Политика

Владимир Путин на Всероссийском открытом уроке 1 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция

В День знаний в режиме видеоконференции пройдёт занятие, посвящённое памяти о Великой Отечественной войне
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Владимир Путин в День знаний по видеосвязи примет участие во всероссийском открытом уроке

Владимир Путин в День знаний по видеосвязи примет участие во всероссийском открытом уроке

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 1 сентября примет участие во всероссийском открытом уроке, посвященном памяти о Великой Отечественной войне. Урок пройдёт в первый день учебного года - День знаний.

Мероприятие состоится в режиме видеоконференции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "это будет большое мероприятие". Оно начнётся в 12:00 по московскому времени.

В Минпросвещения заявили, что урок для российских старшеклассников будет посвящён 75-й годовщине Победы. Он пройдет под лозунгом "Помнить - значит знать".

Занятие проведут лауреат конкурса "Учитель года России - 2019" Виктория Скрипникова из Камчатского края и телеведущая Яна Чурикова. Во время урока также будет дан старт акции "Память для будущего".

Гостями мероприятия станут глава Минпросвещения Сергей Кравцов и историк Александр Звягинцев.

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