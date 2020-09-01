Владимир Путин на Всероссийском открытом уроке 1 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин в День знаний по видеосвязи примет участие во всероссийском открытом уроке Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 1 сентября примет участие во всероссийском открытом уроке, посвященном памяти о Великой Отечественной войне. Урок пройдёт в первый день учебного года - День знаний.

Мероприятие состоится в режиме видеоконференции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "это будет большое мероприятие". Оно начнётся в 12:00 по московскому времени.

В Минпросвещения заявили, что урок для российских старшеклассников будет посвящён 75-й годовщине Победы. Он пройдет под лозунгом "Помнить - значит знать".

Занятие проведут лауреат конкурса "Учитель года России - 2019" Виктория Скрипникова из Камчатского края и телеведущая Яна Чурикова. Во время урока также будет дан старт акции "Память для будущего".

Гостями мероприятия станут глава Минпросвещения Сергей Кравцов и историк Александр Звягинцев.