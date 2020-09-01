Красавчик в маму: Изменившийся сын Заворотнюк потряс Инстаграм

Анастасия Заворотнюк родила сына Майкла в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Фото: Мила СТРИЖ

Сын Анастасии Заворотнюк, в отличие от своей красавицы сестры, нечасто появляется на просторах Инстаграма. В основном снимками 20-летнего Майкла делится его сестра Анна, однако и она в последнее время редко фотографировалась с братом. Но накануне Майкл все-таки выложил в Инстаграм серию свежих портретов, удивив поклонников своей звездной мамы. Молодой человек сильно похудел и сделал модную стрижку.

«Красавчик!», - в один голос решила женская часть соцсетей. Заметно, что Майкл с возрастом становится все больше похожим на мать – те же темные волосы, глаза и привлекательная внешность. На одном из снимков парень позирует с гитарой, однако идти по стопам матери и выбирать себе творческую профессию он не стал. Майкл решил получить серьезную специальность. Сын Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова учится в МГИМО на юридическом факультете. Несколько лет Майкл провел в США, получая образование в американском колледже. Но, узнав о болезни мамы, вернулся в Россию.

Майкл очень похудел и сделал новую стрижку. Фото: Инстаграм.

Напомним, Анастасия Заворотнюк борется со злокачественной опухолью мозга – глиобластомой. Весной актрису выписали из клиники после успешной операции и химиотерапии. Сейчас она проходит реабилитацию дома. Анастасию поддерживают муж – Петр Чернышев, дочь Анна и сын Майкл. У супругов есть младшая дочь Мила, заботы о ней на время лечения актрисы взяла на себя мама Анастасии Валентина Борисовна. В октябре Миле исполнится два года.

Сын Анастасии Заворотнюк учится в МГИМО. Фото: Инстаграм.

Из-за болезни мамы в Россию вернулась и старшая дочь Заворотнюк Анна. Девушка училась в Нью-Йорке, в престижном университете, но оставила занятия, чтобы быть рядом с мамой. В Инстаграме 24-летняя Анна как-то рассказала о том, как мать помогла ей определиться с учебой. Девушка вспомнила, как за четыре года до болезни Анастасии она отправилась на учебу в Америку. Адаптация в чужой стране далась наследнице звезды нелегко: первые недели она мечтала вернуться домой и постоянно звонила маме в Москву.

- Хочу рассказать вам о событии, которое кардинально поменяло меня и мою жизнь. Это мой переезд и учеба в Америке, - написала дочь актрисы на своей страничке. - Вначале, когда я решилась на этот шаг, меня переполняло чувство восторга и ожидания. Моя подготовка к вступительным экзаменам была невероятно долгой и сложной, но результат оправдал мои старания и я получила высокий бал, за который при поступлении мне дали грант (огромную скидку на обучение, в размере 70%) и который я должна была подтверждать хорошими оценками в течении всего времени обучения. Я поступила в престижный университет в Нью Йорке «Расе University», нашла прекрасное жилье совсем рядом с университетом, на всем известной Wall Street.

В Нью-Йорке Анна собиралась освоить специальность «бизнес-администрирование». Но в США все пошло совсем не так, как себе представляла девушка. Анна оказалась совсем одна в незнакомой стране.

- Когда же я прибыла в Штаты и осознала, что я абсолютно одна и никого не знаю, меня охватило невероятное чувство страха и паники, - признается она. - Я всегда была домашним ребенком, окруженным любовью, вниманием и заботой моих родных. И вдруг, я одна, одна в квартире, одна на улице, одна в магазине, хоть и окружена при этом сотнями суетящихся и вечно бегущих куда-то людей. Мой первый день в университете закончился звонком маме, наполненный слезами и просьбой вернуться обратно. Моя мама, невероятно мудрая женщина, попросила меня потерпеть хотя бы несколько месяцев, и если мне и дальше будет так же сложно, то, конечно же, я вернусь.

Постепенно жизнь стала налаживаться: Анне удалось преодолеть языковой барьер, она стала хорошо учиться. Девушка встретила новых друзей, чувство одиночества исчезло. Анне нравилась ее новая жизнь, и, возможно, она осталась бы жить в США, если бы не болезнь мамы.