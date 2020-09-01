У бывшего председателя Федеральной энергетической комиссии РФ украли 14 миллионов рублей

Георгий Кутовой на трибуне Госдумы, 2002 год. Фото Владимира Мусаэльяна (ИТАР-ТАСС)

Несколько дней назад в полицию Москвы обратился 82-летний Георгий Кутовой. Мужчина сообщил, что в мае решил увеличить свой капитал при помощи финансовых рынков и инвестиций. Георгий увидел рекламу брокерской компании, которая называла себя лидером рынка и хвасталась широким спектром услуг для трейдеров по всему миру. Менеджеры пообещали клиенту постоянную поддержку и полную безопасность внесённых в систему средств.

Но обещаниям не суждено было сбыться. После того, как Кутовой перевёл по указанным реквизитам серьёзную сумму, в компании перестали отвечать на его звонки и электронные письма.

Какое-то время мужчина пытался разобраться с брокером самостоятельно, но все его старания были безуспешны. Тогда за помощью бывший председатель Федеральной энергетической комиссии РФ обратился в правоохранительные органы.

— Заявителем были внесены денежные средства наличными в размере 14 миллионов рублей для осуществления брокерской деятельности, также был осуществлен перевод денежных средств в размере 4 000 долларов США на две банковские карты. Данные денежные средства до настоящего времени не возвращены, обязательства не выполнены, — сообщил источник kp.ru.

В интернете много негативных отзывов о деятельности брокера, к которому обратился мужчина. Компания называет себя «FX REVOLUTION», другие её клиенты жалуются на невозможность вывода средств и вымогательства со стороны менеджеров. Теперь проверкой указанной информации занялась полиция. Но смогут ли правоохранители привлечь кого-то к ответственности и вернуть деньги Георгию, пока не известно.

82-летний Георгий Кутовой - известная фигура в российской энергетике. До 2004 года он возглавлял Федеральную энергетическую комиссию, а после выхода на пенсию занял должность советника генерального директора горнодобывающей и металлургической компании «Мечел». В разные годы он руководил Департаментом энергетики и энергообеспечения Минэкономики России, занимал должность заместителя исполнительного директора по развитию, инвестиционной политике и капитальному строительству концерна "Росэнергоатом" Министерства РФ по атомной энергии.

Кроме того, Георгий Кутовой - академик Российской академии естественных наук, он активно занимался научной деятельностью, на его счету порядка 140 различных работ и публикаций по вопросам экономики развития энергетики.

Георгий Петрович награждён орденом "Знак почета", медалью "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", медалью "Ветеран труда" и имеет звание "Почетный энергетик".