Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Новгородской области подняли купола на храм, основанный Александром Суворовым

Полное восстановление завершится к июлю 2021 года и будет приурочено к 220-летию победоносного итало-швейцарского похода русского полководца
КомментироватьОставить комментарий
Торжественное воздвижение креста и купола на Храм Святой Живоначальной Троицы в Новгородской области. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив

Торжественное воздвижение креста и купола на Храм Святой Живоначальной Троицы в Новгородской области. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив

В деревне Сопины Боровичского района Новгородской области прошло торжественное воздвижение креста и купола на Храм Святой Живоначальной Троицы. Храм был построен в 1800 году по приказу и на средства великого полководца Александра Суворова. До сегодняшнего дня здание храма находилось в обветшалом заброшенном состоянии, сейчас в нем проводятся реставрационные работы на средства предпринимателей некоммерческого партнерства «Клуб Лидеров». На восстановление храма потребуется 130 миллионов рублей.

«Это место очень древнее, очень важное для России, для Новгородской области. Поэтому я очень рад, что руками наших благотворителей и помощи Артема Аветисяна все активно движется. И сегодня мы перешли некий рубикон, когда уже понятно, что все это будет реализовано», - отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

За всю историю храм реставрировался всего один раз - 1893 году. В 1935 году храм закрыли, а в конце 50-х годов началось его разграбление. Здание храма сначала использовалось под склад, а в конце 1960-х годов было отдано под спортивный зал при детском доме.

До 2017 года здание храма пустовало и разрушалось. В августе 2017 года Храм Святой Живоначальной Троицы по приглашению губернатора Новгородской области Андрея Никитина посетили предприниматели Клуба Лидеров во главе с директором направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив, председателем некоммерческого партнерства «Клуб лидеров» Артемом Аветисяном. Тогда и было принято решение о его восстановлении за счет собственных средств предпринимателей. Полтора года ушло на подготовительные работы: очистка территории, усиление фундамента, гидроизоляция, установка лесов и другие работы.

Храм восстанавливают на средства предпринимателей «Клуба лидеров». Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив

Храм восстанавливают на средства предпринимателей «Клуба лидеров». Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив

«Это уникальный проект не только для Новгородской области. Здесь и местность уникальна, и архитектура, и история. Сразу после строительства этой церкви Александр Суворов отправился в свой последний итало-швейцарский поход. Я считаю, что это место вместе с усадьбой великого полководца должно стать единым туристическим кластером, который будет притягивать людей со всей России», - сказал директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив, председатель «Клуба лидеров» Артем Аветисян.

Каменный храм строился почти 25 лет. Суворов лично контролировал строительство. Он построил его, потому что Богородице - Рождественский Храм (старая деревянная церковь тоже сохранилось до наших дней и расположена рядом с Храмом) не мог вместить всех прихожан. Идею воплотил в жизнь известный архитектор Николай Львов. Иконостас храма представлял копию иконостаса домовой церкви Зимнего дворца в Петербурге. Освящение церкви состоялось в 1800 году после смерти Александра Суворова.

Воздвижение креста и купола на Храм Святой Живоначальной Троицы является промежуточным этапом в рамках общей реставрации. Планируется, что восстановление храма завершится к июлю 2021 года и будет приурочено к 220-летию последнего победоносного итало-швейцарского похода Александра Суворова.

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые