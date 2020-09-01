13-летняя дочь Алексея Панина дебютировала в кино

Дочка актера Алексея Панина Анна на премьере фильма. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Епифанцев, Никита Джигурда, Александр Головин, Константин Мурзенко - эту кинобанду Алексей Панин собрал ещё два года назад для съёмок своего фильма «Я вернулся».

Два года Панин не снимался в кино. Как оказалось, простой был вызван работой над собственным фильмом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одну из главных ролей там сыграла 13-летняя дочь актёра Анна Панина или «Нюся», как ее ласково называет отец.

На премьеру в гостиницу «Юность» приехала и мама Панина Татьяна Власова.

Мама Панина Татьяна Власова помогает актеру воспитывать дочь Нюсю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Про Лешу столько фэйков в сети бродит, ничему не верьте, он крутой актёр и режиссёр, - убеждал гостей премьеры Никита Джигурда.

Фильм Панина и правда, несмотря на скандальный флёр режиссера, получился достойным - с очень впечатляющей операторской работой.

Никита Джигурда выступил на премьере не только, как один из главных героев фильма, но и как «адвокат» Панина и Ефремова, заявив, что блогеры уничтожают актёров фэйковыми видео. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Епифанцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Я вернулся» - киношка в духе Балабанова. Панин там эдакий Данила Багров, народный мститель, который берётся за пистолет, чтобы защитить слабых. Алексей и сам не скрывает, что многие сцены и настроение - отсыл к покойному Балабанову.

Афиша фильма. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актриса Екатерина Михалицкая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, коллеги решили поддержать скандального актёра. Филипп Киркоров и Лолита выставили промо его фильма у себя в соцсетях. Причём, Лолита даже дала разрешение на использование в фильме своей песни «Титаник».

- Абсолютно бесплатно!, - удивляется Панин. - Вы не поверите, все актёры тоже снялись у меня бесплатно, без гонораров.