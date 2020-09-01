«Ядерные боги» России сели за парты

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил, как курсанты и слушатели академии Ракетных войск стратегического назначения учатся управлять грозными «Авангардами», «Сарматами» и «Ярсами». Фото: mil.ru

В День знаний министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу побывал в Военной академии РВСН. После торжественного построения, посвящённого началу учебного года, глава военного ведомства проверил организацию учебного процесса, а также состояние материально-технической базы, на которой слушатели и курсанты осваивают современные типы ракетных комплексов стратегического назначения, включая самый новый из них - "Авангард".

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

«Авангард» — российский ракетный комплекс, оснащён управляемым боевым блоком, который летит к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.

Боевой блок маневрирует по высоте и курсу. Его скорость превышает 20 Махов и он идёт к цели как огненный шар, температура поверхности которого составляет 1600—2000 градусов Цельсия. Мощность боевого оснащения одного гиперзвукового блока «Авангард» — от 800 килотонн до двух мегатонн. Предположительно, длина блока — 5-7 метров. Корпус «Авангарда» изготовлен из композиционных материалов, что обеспечивает устойчивость к аэродинамическому нагреву в несколько тысяч градусов и надёжную защиту от лазерного облучения.

Система управления позволяет оперативно менять полётное задание и распределение целей до старта.

После успешных испытаний ракетного комплекса «Авангард» [20] Президент РФ В.В. Путин заявил, что «Новая система „Авангард“ неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Это большой успех и большая победа».

В Домбаровской дивизии РВСН (Оренбургская область) сформирован полк, приступивший к боевому дежурству с «Авангардами» .

С 1 сентября этого года по образовательным программам высшей военной оперативно-тактической подготовки в академии и ее филиале будут обучаться более 4 тысяч курсантов и около 200 слушателей.

СПРАВКА «КП»

Академия РВСН - одно из ведущих высших военно-учебных заведений России. На ее базе создан современный учебно-научный центр для подготовки специалистов командного и инженерного профилей. Обучение ведётся на пяти факультетах, в составе которых действуют 25 кафедр. Среди профессорско-преподавательского состава академии - 59 докторов и 233 кандидата наук, 44 профессора и 123 доцента, три лауреата Госпремий, два заслуженных деятеля науки, 11 заслуженных работников высшей школы. В академии основаны и успешно функционируют 34 военно-научные школы. Седьмого декабря 2020 года академия будет отмечать 200-летие со дня образования.