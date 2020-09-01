«Качественный» анализ – как исключить сомнение в результатах

Источник: Лаборатория «Гемотест»

Современную лабораторную диагностику сложно представить без высоких технологий – автоматические анализаторы способны обрабатывать биоматериал, почти полностью исключая влияние человеческого фактора.

Ключевое слово – «почти»: самый совершенный прибор будет бессилен, если нарушить правила сдачи анализов. Как не допустить ошибок?

Читать инструкцию

Для каждого лабораторного показателя разработан алгоритм, в котором учтено время, в которое нужно сдавать анализ, и правила питания. Требования есть и к месту взятия биоматериала – например, это может быть венозная или капиллярная кровь. Если алгоритм нарушить, результаты могут сильно исказиться, а в некоторых случаях провести исследование будет невозможно.

Для примера разберем одно из правил подготовки к взятию крови – ужин накануне исследования должен быть без жирной пищи. Почему еда должна быть «легкой»?

Представим, что ваш друг похвастался умением жарить шашлык. Вы поддались на его уговоры и поехали на барбекю. Результат – вы плотно поужинали жирным жареным мясом накануне анализов.

«В хорошей лаборатории вашу кровь забракуют на этапе сортировки и пригласят бесплатно повторить анализ. Все дело в ужине – после такой трапезы велик риск, что сыворотку крови «загрязнят» жирные кислоты, из-за которых не получится правильно измерить уровень других веществ. На медицинском языке это называется «хилез», - объяснил Иван Попов.

Правильно выбрать лабораторию

Обращайте внимание на размер сети – как минимум, о крупных федеральных компаниях можно найти больше информации. Стоит обратить внимание на опыт работы, качество оборудования и тест-систем – хорошие лаборатории размещают эту информацию на своем сайте.

Компания обязана иметь все необходимые лицензии и сертификат ИСО. Часто крупные организации могут подтвердить качество работы еще и сертификатами международных систем внешней оценки качества – это, например, американская EQAS и российская ФСВОК.

«Сертификаты выглядят красиво, но мало что говорят обычному посетителю – вместо их изучения рекомендую проследить за тем, чтобы медсестра при вас наклеила штрихкоды на пробирки и предложила проверить правильность личных данных: так ваши анализы не потеряют и не перепутают», - советует Иван Попов.

А вот о том, чтобы лаборатория находилась в вашем городе, можно не беспокоиться: для сохранности биоматериала современные компании используют специальные консерванты и особые термосумки, которые позволяют транспортировать его в неизменном виде хоть поездом, хоть самолетом.

«Этот процесс жестко регламентирован: для одних исследований биоматериал, например, замораживается, а для других хранится при маленьком плюсе», - комментирует врач.

Как увеличить уверенность в результате

Зная, что искажает данные, можно принять меры для получения точного результата. Главное правило: если вы получили странные значения, сильно отличающиеся от референсных, то есть нормальных для вашего пола и возраста, не паникуйте и не ищите диагноз в интернете. Обратитесь ко врачу – он расшифрует результаты, опираясь на свои знания и опыт, ваш анамнез и результаты осмотра.

Если нужно сдать повторные анализы, делайте это в отделениях той же лаборатории, которая выполняла исследование изначально. Дело в том, что у разных лабораторий могут различаться не только референсные значения, но и, например, единицы измерения некоторых показателей – это усложнит работу врача и может исказить реальную картину.

«Чтобы быть абсолютно уверенным в чистоте результата, желательно еще и выбрать то же время, в которое сдавался первый анализ. Обратите внимание, что на результаты анализов могут повлиять и некоторые лекарства, поэтому во время терапии повторные исследования лучше не проводить – если об обратном не скажет врач», - рекомендует Иван Попов.

Утренние лайфхаки

Анализы сдают натощак – после еды в крови меняется не только уровень продуктов обмена веществ, но и некоторых гормонов. Все это может помешать врачу понять, насколько для вас характерны те или иные показатели, и даже увести результаты далеко за границы нормы.

В утренней сдаче анализов есть очевидный плюс: вам не нужно ждать еще несколько часов для того, чтобы поесть – это можно сделать после сдачи биоматериала и продолжить свой день сытым.

Помимо этого, раннее посещение лабораторного отделения дает бонус, претендующий на звание лайфхака: как правило, пробирки в лабораторию отправляются раз в день, чаще всего – до 12 часов дня. На результат это не повлияет, поскольку правила хранения биоматериала четко регламентированы, зато сократит время ожидания.

«Если сдаете кровь, рекомендую выбирать время с запасом: перед анализом желательно спокойно посидеть на одном месте 10–15 минут, отдышаться и успокоиться», - добавил врач-терапевт Лаборатории «Гемотест».

Краткая памятка:

• Чтобы избежать ошибки, многие анализы лучше сдавать натощак, со времени последнего приема пищи должно пройти не меньше 8, а в идеале – 12 часов.

• До анализа не пейте сок, чай или кофе – только обычную негазированную воду.

• Если вы ночью ходили в туалет, проследите, чтобы до сбора утренней мочи прошло не меньше 4 часов.

• Уточняйте правила подготовки к анализам – они могут различаться для разных исследований.

• Если результат отклоняется от референсных значений, не ищите диагноз в интернете, а обратитесь ко врачу.