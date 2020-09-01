Сергей Лукьяненко: «Со смертью Крапивина ушла целая эпоха фантастики»

Сергей Лукьяненко (справа) о смерти Владислава Крапивина: "Ушла целая эпоха советской еще фантастики". Фото: Михаил ФРОЛОВ, ТАСС/ Михаил Фомичев

Советский и российский детский писатель Владислав Крапивин умер на 82-м году жизни в Свердловской областной больнице №1, куда был повторно госпитализирован в августе в связи с пневмонией. Печальное событие прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» писатель Сергей Лукьяненко.

- Сегодняшний день принес большую утрату для нашей литературы, фантастики, а также, наверное, для педагогики в целом. Потому что ушел из жизни Владислав Петрович Крапивин – один из старейших наших писателей, писателей-фантастов.

Крапивин – последний из когорты великих фантастов, таких как Стругацкие, Булычев, Михайлов, Войскунский. Ушла целая эпоха советской еще фантастики. И ушел замечательный человек, который всю жизнь посвятил служению детям. Понятие чести, совести, дружбы, взаимовыручки – это всегда было для него главное и в книгах, и в его деятельности.

Сегодня у нас День знаний, дети идут в школу, а великий педагог и писатель ушел из этого мира. В этом есть, наверное, какое-то символизм, такой странный, грустный, но есть.

Пусть там, за гранью нашего мира, ему будет хорошо. Пусть там будет мир его книг. Потому что это один из самых, наверное, светлых и чистых писателей, создававших такие же прекрасные, чистые, светлые волшебные миры.

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