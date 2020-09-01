Профессора-русофоба Гусейнова уволили из Высшей школы экономики

Профессор Гасан Гусейнов преподавал в Высшей школе экономики и писал скандальные посты в соцсетях. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Это один из главных провокаторов и троллей российского Facebook. Профессор Гасан Гусейнов преподавал в Высшей школе экономики и писал скандальные посты в соцсетях. Он называл теракт на Дубровке «Чеченской освободительной борьбой». Клеймил русский язык, сказав, что он клоачный и убогий. А в конце каждой истории Гусейнов объяснялся с журналистами: «Меня не правильно поняли!».

Нет, всё правильно мы поняли. Похоже, правильно все поняли и в руководстве «вышки». Утром в Telegram-канале «Русский ориенталист» появился скрин-шот переписки Гусейнова со студенткой. Девушка удивляется, что из расписания пропали курсы по риторике. На это профессор отвечает:

— Дорогая Настя, увы, не будет: я больше не работаю в Вышке.

Официальных заявлений от ВШЭ нет. Профессор отказался комментировать увольнение. По слухам, у Гусейнова закончился контракт. А продлевать его не стали. Наверное, преподавателя-русофоба решили уволить тихо: без пыли и шума.

— За него же все заступались, — объяснил «КП» телеведущий Владимир Соловьев, почему провокатора не уволили раньше. — Все же кричали, что он наш светоч, что он единственное истинное лицо научного сообщества, что его рассуждения прекрасны. Он имеет право оскорблять всех и вся, любая попытка высказать свое отношение к нему – это страшное давление. Напомню, он многократно переходил за все линии приличия, так называемые красные линии. Но мы пока всего лишь видим некий репост. Так что это пока единственное, что мы знаем.

Соловьев напомнил, что в российских университетах много преподавателей-либералов.

- Достаточно посмотреть, кто был задержан во время несанкционированных акций в Москве, студенты каких вузов. Посмотреть, какие преподаватели с какой радостью где и что заявляют. И становится понятно, что, да, существует целый ряд вузов, притом на государственные деньги существующих, которые считают своей главной задачей воспитание молодежи в духе ненависти к тому самому государству, которое щедро оплачивает их де-факто подрывную деятельность, — сказал он.