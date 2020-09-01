«Мы прошли половину пути к полной победе над коронавирусом»: Профессор-вирусолог Александр Лукашев - о миллионе заболевших в России

Медицинский работник в отделении компьютерной томографии московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское", апрель 2020 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По последним данным Оперативного штаба по противодействию коронавирусу во вторник, 1 сентября, чисто случаев заражения в нашей стране перевалило за миллион и составило 1 000 048. В Европе тем временем усиливают ограничительные меры из-за роста заболеваемости в некоторых странах. В Париже введено обязательное ношение масок при любом выходе на улицу (кроме занятий бегом и езды на велосипеде).

Но ведь и наука с медициной не стоят на месте! И в России, и в других государствах активно идут испытания вакцин против CОVID-19. Растет иммунная прослойка из переболевших. Сколько времени еще понадобится для победы над коронавирусом с учетом всех обстоятельств, которые известны на данный момент? Об этом мы спросили известного вирусолога, директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктора медицинских наук, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева.

«УЖЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»

- Александр Николаевич, все ждут-не дождутся новости: когда коронавирусная инфекция наконец будет взята под контроль?

- Если говорить именно о взятии под контроль, то это уже сделано. Да, вирус продолжает распространяться, но не лавинообразно. И его распространение удается контролировать относительно спокойными, не экстремальными мерами.

Вирусолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. Фото: Первый канал

- Хорошо, а когда мы сможем полностью освободиться от коронавируса?

- Когда у нас будет необходимая иммунная прослойка. Какой процент считать достаточным, сейчас интенсивно исследуется: нужно ли нам ждать 70% переболевших либо вакцинированных или, скажем, 50% хватит. По всей видимости, цифра находится в диапазоне от 50 до 70%.

В ТЕМУ

В понедельник, 31 августа, Роспотребнадзор сообщил, что по результатам исследования в 11 регионах России иммунная прослойка составляет около 20%. В Московском регионе доля населения с антителами к коронавирусу превысила 23-24% еще в июле, рассказал журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

ЭСТАФЕТУ ПЕРЕБОЛЕВШИХ ПРИМУТ ВАКЦИНИРОВАННЫЕ

- Можно считать, что к настоящему моменту мы прошли примерно половину пути к победе над коронавирусом, - продолжает профессор Лукашев. - Причем, вторая половина будет явно проще. Чем больше иммунная прослойка, тем менее строгие и интенсивные мероприятия нужны, чтобы сдерживать вирус.

- Пока иммунная прослойка у нас нарабатывалась за счет переболевших, но уже зарегистрирована и начинает применяться российская вакцина. Планируется, что массово делать прививки широкому кругу россиян будут с января-февраля 2021 года. Можно ли будет говорить о победе над вирусом, как только пройдет эта вакцинация? Или понадобится еще какое-то время?

- Вирус еще продолжит циркулировать какое-то время. Нельзя сказать, что массовая вакцинация уничтожит его полностью и сразу. Всегда ведь есть те, кто не может вакцинироваться из-за противопоказаний или попросту не хочет.

Однако коронавирус уже не будет такой серьезной проблемой, какой был до сих пор. Немалая иммунная прослойка уже сформирована к сегодняшнему дню. Дальше мы сможем все меньше и меньше думать о COVID-19 и постепенно ослаблять противоэпидемические меры.

Поэтому, когда вакцина войдет в широкой оборот, она позволит, скорее, сделать последние шаги, чем будет решающим фактором.

- Сколько ориентировочно могут продлиться эти последние шаги до победы на коронавирусом? Три-четыре месяца?

- Думаю, что реалистично обсуждать как время победы февраль-март следующего года. Потом, конечно, вирус не исчезнет совсем, но перестанет быть определяющим фактором нашей повседневной жизни.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Когда отпадет нужда в защитных масках?

Судя по откликам в соцсетях, для многих людей один из самых раздражающих моментов сейчас — необходимость надевать защитные маски.

- Александр Николаевич, как вы думаете, когда будет оправданно отказаться от масок с медицинской точки зрения?

- На мой взгляд, маски это одно из самых простых, безопасных и наименее обременительных средств защиты от инфекции и сдерживания коронавируса. По сравнению с самоизоляцией и закрытием бизнеса маски явно куда более предпочтительное решение, согласитесь?

Постепенно от них можно будет отказываться, но, думаю, раньше января следующего года это было бы преждевременно.

КСТАТИ

Почему подскочила заболеваемость в Европе

- Это объясняется просто. В тех странах и регионах, где удалось быстро справиться с первой волной COVID-19, иммунная прослойка из переболевших оказалась очень небольшой. Поэтому, как только отменили ограничительные меры при отсутствии вакцины, заболеваемость снова пошла вверх, - поясняет Александр Лукашев.

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