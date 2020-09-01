Сергей Лукьяненко: Крапивин был одним из самых светлых и чистых писателей, и создавал такие же светлые, волшебные миры

Владислав Крапивин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

- Владислав Петрович Крапивин – один из старейших наших писателей-фантастов. Причем он не был, что называется, чистым фантастом - писал как фантастические вещи, так и просто детские книги. Часть из них была экранизирована. Практически все были переведены на другие языки, издавались во многих странах мира. И, самое главное, пользовались огромной популярностью у читателей, как юных, так и взрослых.

Он был последним из когорты великих советских фантастов, таких, как братья Стругацкие, Кир Булычев, Владимир Михайлов, Евгений Войскунский. С ним окончательно ушла эпоха. И сегодняшний день принес большую утрату не только для литературы, но еще и для педагогики. Крапивин всю жизнь посвятил служению детям, еще в советское время создал замечательный детский клуб «Каравелла» - тогда это называлось новаторской педагогикой, а сейчас, наверное, назвали бы педагогикой неформальной. Это был человек, который отстаивал права детей, старался, чтобы они выросли в лучших взрослых, чем могли бы, сложись все иначе. Понятия чести, совести, дружбы, взаимовыручки всегда были для него главными, и в книгах, и в его деятельности.

Сергей Лукьяненко Фото: Иван МАКЕЕВ

Очень жаль, очень грустно… Не могу сказать, что я в прямом смысле ученик Крапивина, но он оказал огромное влияние на меня и на мое творчество. Я читал его с раннего детства. И в своих первых книгах, наверное, ему подражал. Потом, когда я стал заниматься серьезной литературой, фантастикой, мы встречались - в Москве, в Екатеринбурге и в Тюмени, на его родине.

Сегодня у нас День знаний, дети идут в школу, и именно в этот день из мира ушел великий педагог и писатель. В этом есть, наверное, какое-то странный, грустный символизм. Пусть там, за гранью нашего мира, ему будет хорошо. Пусть там будет мир его книг. Потому что это один из самых светлых и чистых писателей, создававший такие же прекрасные, чистые, светлые волшебные миры. Я думаю, он заслужил того, чтобы его читали еще многие-многие десятилетия.

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