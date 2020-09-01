Шведы были правы: ВОЗ признала, что можно было обойтись без карантина из-за коронавируса

Мягкие ограничения оказались предпочтительнее жестких мер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что введение мягких ограничений в Швеции во время пандемии COVID-19 оказалось правильным решением, и опыт этого скандинавского государства должен стать примером для других.

«В Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству», – сказал Набарро.

Введение карантина в борьбе с пандемией спецпосланник ВОЗ назвал «грубым инструментом».

Напомним, Швеция, в отличие от большинства стран мира, не стала вводить жестких ограничений из-за коронавируса, ограничившись мерами рекомендательного характера. Ставка была сделана на выработку общественного иммунитета, при котором переболеть коронавирусной инфекцией до ее самопроизвольного затухания должно было примерно 70% населения.

Ранее как в самой Швеции, так и во всем мире шведскую стратегию называли ошибкой.

В королевстве, где не вводили карантин и режим самоизоляции, не закрывали предприятия и систему общепита и не требовали ношения защитных масок, заболели почти 84 тыс. человек, умерло свыше 5,8 тыс. В то же время, в соседних Финляндии и Норвегии количество заболевших не превысило 10 тыс. человек в каждой, а летальные исходы исчисляются несколькими сотнями.