Александр Лукашенко: Мы с Путиным сохраним наше общее Отечество от Бреста до Владивостока

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Минске, 2019 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ЗАЧЕМ ЖДАТЬ, ЧТОБ НАС ЖИМАНУЛИ НА ЗАПАДЕ»

- Да, в Послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! - вспомнил свои недавние упреки в сторону России Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в Барановичском колледже сферы обслуживания, куда пришел 1 сентября. - Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России, - ред.) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока.

Правда, тут же Лукашенко добавил, что «как бы ни складывалась ситуация, мы вынуждены проводить многовекторную политику."

«ИМ ДАЛИ КОМАНДУ «ФАС». ЗУБОВ НЕ ОСТАНЕТСЯ!»

Ответил Александр Лукашенко и на вопрос по поводу санкций, которые ввели в отношении него и еще 29 белорусских чиновников страны Прибалтики.

По его словам, «матерые страны» понимают, что с Белоруссией «не стоит задираться». Потому что она может закрыть границы и немецкие грузы не попадут на Восток. А вот «слабым странам» (Прибалтики, - ред.) по мнению Лукашенко, скомандовали выступить против Белоруссии.

- Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора, - сказал Лукашенко и раскритиковал «достижения» стран Прибалтики. - Пусть они объяснят своим людям, как они так реформировали страну, что у них осталось меньше половины населения от того, что было в советские времена. Поэтому они пусть поаккуратнее накатывают на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется.

Александр Лукашенко во время заседания правительства в Минске. Фото: REUTERS

Президент Белоруссии пояснил, что Минск прорабатывают ответные меры на санкции. В том числе — переориентацию грузов, которые шли из Белоруссии через страны Прибалтики. Грузооборот может пойти через Россию.

- Говорят, это дороже будет для Беларуси. Конечно, нам немножко будет не выгодно, - признал Лукашенко. - Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду.

Кстати, накануне Лукашенко уже называл цифру — одна Литва получает до 30% бюджета страны за счет транзита белорусских грузов.

«ЭТО БУДЕТ РЕЗНЯ. УКРАИНА ПОКАЖЕТСЯ ЦВЕТОЧКАМИ»

Объяснил президент Белоруссии и почему он так держится за власть.

- Я напрягаюсь только по одному поводу: хочу защитить то, что мы создавали четверть века. Мы из руин и пепла подняли эту страну. Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: "Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть". Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, - сказал Лукашенко. - И не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками.

Напомним, в Белоруссии после выборов президента 9 августа начались уличные протесты. ЦИК Белоруссии объявил, что Лукашенко победил на выборах, набрав 80% голосов. Люди, выходящие на митинги, не согласны с этим итогами.

Александру Лукашенко 66 лет. Из них 26 лет он является президентом Белоруссии. Новый президентский срок будет для него уже шестым.

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