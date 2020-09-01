Лавров: Белоруссия не нуждается в посредничестве Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в первый день нового учебного года выступил перед студентами и преподавателями кузницы кадров отечественной дипломатии – МГИМО. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в первый день нового учебного года выступил перед студентами и преподавателями кузницы кадров отечественной дипломатии – МГИМО.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, предложенная белорусским президентом Александром Лукашенко конституционная реформа предоставит путь для диалога. «По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом, и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», - сказал Лавров.

Министр особо отметил отсутствие необходимости в навязывании Белоруссии посреднических услуг со стороны Запада. По словам Лаврова, в Российской Федерации хотят, чтобы народу Белоруссии самому дали возможность решить свои проблем без какого-либо вмешательства извне. Он также отметил, что в Москве видят «искушение многих западных государств», включая США и Канаду, а также Украину «навязать некие подходы в преодолении нынешней ситуации в Белоруссии».

«На эти подходы реагирует президент Белоруссии. Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет», - подчеркнул Лавров.

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