Дмитрий Медведев, - о 1 сентября: «Пусть учебный год станет успешным для каждого из вас»

«Пусть День знаний будет наполнен счастливыми улыбками и радостью новых встреч», - с таким пожеланием к учащимся и педагогам председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился в видеопоздравлении в социальной сети Фейсбук.

«1 сентября – особый день. Он немного грустный – потому что закончилось лето. А с другой стороны, в этот день оживают школьные классы и учебные аудитории, а взрослые вспоминают то время, когда сами были учениками или студентами,– отметил Дмитрий Медведев. Сегодня многие из вас впервые переступят порог класса, колледжа или университета. Впереди – интересные уроки и занятия, новые друзья. А для первоклашек – встреча с первой учительницей».

В своем видеообращении заместитель председателя Совета безопасности РФ высказал самые теплые слова благодарности педагогам.

«За то, что вы не только помогаете получать знания, но и верить в собственные силы, добиваться первых в жизни успехов. Вы личным примером показываете, как много значат взаимное внимание, уважение и справедливость», – пояснил Дмитрий Анатольевич.

А в заключение он пожелал всем учащимся и педагогам «интересных занятий, отличных оценок и, конечно, хорошего настроения».

«Пусть учебный год станет успешным для каждого из вас. А сегодняшний день будет наполнен счастливыми улыбками и радостью новых встреч. С Днем знаний», – резюмировал Дмитрий Медведев.