Кубок Стэнли: Василевский вытащил «Тампу» в финал, Кучеров получил клюшкой по лицу

Одним из героев матча стал вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 45 бросков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятом матче полуфинальной серии «Тампа» и «Бостон Брюинз» доигрались до второго овертайма, уже шла 95-я минута, когда Хедман забросил решающую шайбу в ворота голкипера «Бостона» Яна Галака. А одним из героев матча стал вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 45 бросков.

Впрочем, для «Тамы», которая играла свой первый матч 1/8 финала против «Коламбуса» 150 минут (и победила), такой марафон уже был привычен и она в результате победила "Бостон" в полуфинальной серии 4 -1.

Увы, в последней встрече получил травму российский форвард Никита Кучеров, которому защитник «мишек» Здено Хара сильно заехал клюшкой по лицу.

— Куч вернулся на лед и даже немного поиграл, так что мы, конечно, надеемся, что он выбыл ненадолго. Надеюсь, у нас будет возможность дать отдых нашим ребятам, подключая его в следующих матчах, - прокомментировал тренер «Тампы» Джон Купер.

Купер не раз называл российского нападающего главным созидателем команды, и поэтому Кучеров получает так много игрового времени.

Теперь в финале Восточной конференции «Тампа» встретится с победителем пары - «Нью-Йорк Айлендерс» - «Филадельфия». Осторовитяне ведут в серии 3 – 1 и велика вероятность, что в следующем раунде состоится противостояние двух российских голкиперов - Андрея Василевского и вратаря «Айлендерс» Семена Варламова. Правда, в последнем матче Варли оказался в запасе.

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением об игре Семёна Варламова, который во втором матче серии (4;3 ОТ) пропустил три шайбы в первом же периоде и был заменён, в третьем матче (3:1) отстоял все 60 минут, а в четвертом (3:2) вновь сел на скамеечку.

- Он смог позаниматься, перезагрузиться и использовал два дня перерыва в свою пользу. Варламов давно играет в НХЛ и знает, что нужно делать после проигрышей. Это главное качество настоящего профессионала, чтобы играть в этой лиге, - сказал тренер, который дал передохнуть своему основному голкиперу.