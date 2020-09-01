Путин уклонился от поединка в «Танки» с третьеклассником

Президент Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин не первый раз участвует в открытом уроке для школьников всей страны, но до этого какой-то общей сквозной темы у подобных мероприятий не было. И лишь в год 75-летния Победы решено было выбрать общее название «Помнить – значит знать».

- Я от души поздравляю всех студентов, школьников с началом этого нового учебного года и, конечно, хочу искренне пожелать успехов, - начал президент, тут же попросив не пренебрегать мерами безопасности в условиях еще не завершившейся пандемии коронавируса.

На исторические темы Путин может говорить сколько угодно, и пользуясь случаем он изложил в сжатом виде свою статью о причинах начала Второй мировой войны, написанную к майскому юбилею. При этом он пытался донести до тех, кто родился больше чем через полвека после Победы, что события тех лет – не события, навсегда ушедшие в прошлое.

- Великая Отечественная война, Победа в ней – это не просто страницы в учебнике, а важная часть и вашей семейной истории, - говорил Путин. - Это рассказы ваших бабушек и дедушек о себе, об их родственниках, об их родителях, об их бабушках и дедушках. Бережно хранимые в родном доме письма, фотографии, награды.

Экран в кабинете президента РФ Владимира Путина во время Всероссийского открытого урока "Помнить — значит знать". Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Главу государства слушали школьники из нескольких десятков регионов страны, рассказывая о своих инициативах и мероприятиях. Порой история поворачивалась весьма неожиданной стороной. В какой-то момент на сцену поднялись два школьника, рассказавших, что они увлекаются компьютерной игрой World of Tanks и попросивших помочь с развитием киберспорта в стране.

- Я 9 мая с удовольствием нанес на свой виртуальный танк надпись «Дойдем до Берлина», - иллюстрировал свой рассказ примером школьник постарше.

Путин против киберспорта ничего не имел, но от таких поворотов и примеров немного опешил. И от поступившего предложения сыграть в «танки» с третьеклассником вежливо уклонился.

- Я бы уступил Леше, - признался он.

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Не должно быть сомнений, кто был агрессором, кто напал на кого. Мы никогда не забудем, что именно нацистская Германия 22 июня 1941 года напала на Советский Союз, а не наоборот. Мы никогда не забудем, как наши предки дрались под Москвой, защищали блокадный Ленинград. Именно они освободили Европу от нацизма, а не кто-то другой. Более 80% техники нацистами использовалось на Восточном фронте, почти столько же живой силы противника здесь было перемолото Красной армией.

- Мы оказались готовы к внезапно возникшей пандемии. Это говорит о том, что мы все-таки не только "страна-бензоколонка", как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам дня.

- Дистанционный способ получения образование не может заменить реальный традиционный. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению. Нецелесообразно и ни к чему. Планов таких нет.

- У нас есть концепция нашего технологического развития. От того, насколько эффективно мы сможем решать эти задачи, зависит, без всякого преувеличения, будущее нашей страны и вообще российской цивилизации, в широком смысле этого слова.

- Человеку очень важно научиться учиться самому, приобретать новые знания, переходить из одной области в другую, совершать открытия на стыке знаний, на стыке наук и дисциплин.