Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев оставил послание по-китайски. И нарисовал лошадь

Дмитрий Мезенцев посетил минский филиал Российского государственного социального университета.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
- Дмитрий Федорович, вас с Днем знаний!
- И вас с Днем знаний, Александр. И всех читателей «Комсомолки» - с Днем знаний. Всех так или иначе причастных к школе, к университету, в колледжу, техникуму, профтехучилищу.
- А также радиослушателей и посетителей сайта нашего.
- Принимается. С удовольствием обращаемся вместе с вами и к ним.
- Скажите, пожалуйста, уважаемый посол, а почему вы сегодня - 1 сентября,!начали так несколько нестандартно, необычно – с китайским уклоном?
- Подождите, сегодня я - гость филиала Российского государственного социального университета (РГСУ)– вуза, который был создан, благодаря решениям президентов России и Белоруссии, финансировался, особенно на своем изначальном этапе, за счет бюджета Союзного государства.
Дмитрий Мезенцев и директор филиала Сергей Полетаев.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Это - наиболее зримый, отчетливый, понятный пример того, что потенциал союзного строительства, о которым мы с вами не всегда умеем говорить и говорим, если это и делаем, то крайне мало и скупо, - имеет свои перспективы. Имеет, на самом деле, для почти 5 тысяч выпускников филиала РГСУ в Минске особое значение, для их судеб, для их трудоустройства, для их мироощущения, понимания, в том числе и образовательной традиции белорусской и российской высшей школы.
- То есть, пять тысяч выпускников уже есть?
- Уже пять тысяч выпускников получили дипломы, пройдя обучение в филиале РГСУ в Минске, это замечательный результат.
Вручение дипломов лучшим учащимся.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
- Это за какое время?
- За 20 лет.
- А сколько вообще студентов учатся там одновременно?
- Руководитель филиала (а я пока что здесь нахожусь) говорит, что по - завершению набора - они ожидают до 400 студентов только на первом курсе в этом году. А всего нынче обучается 1300 человек.
- Фантастика!
- Серьезный, хороший, авторитетный социальный вуз. Мы сегодня имели возможность осмотреть учебно-материальную базу, компьютерные классы. Важно отметить, что библиотека связана с каждой аудиторией в локальную сеть. То есть, можно востребовать практически любой информационный материал в ходе практического занятия или лекционной работы.
Дмитрий Мезенцев оставил наставление студентам на китайском языке и нарисовал лошадь.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
- Вы пока ещё там находитесь, а в соцсети уже пошло видео: Дмитрий Федорович Мезенцев цитату на доске на китайском языке написал, нарисовал лошадь. И вы говорили по-китайски, да?
- Посмотрите, сегодня в аудитории собрались педагоги, научные сотрудники и первокурсники. Хотя, конечно, были и выпускники, которые говорили о вузе, о том, что им дал за это время курс обучения. Поговорка Конфуция: «Путь в тысячу ли начинается с первого шага» была вполне уместна - как определенное напутствие тем ребятам, которые вступают во взрослую жизнь. Я просто позволил себе, как человек, который достаточно долго проработал в Китае, написать эту поговорку, потому что... я не знаю китайского языка, но поговорку написал без ошибок. А один из самых добрых символов не только для китайского народа – динамично скачущая лошадь, в какой-то степени знак движения, - я тоже ее позволил оставить на доске, воспользовавшись не электронной указкой, а обычным мелом, к которому мы все привыкли еще с детства.
- Давайте напомним вашу должность в Китае.
- В Китае я работал генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с 2013-го по 2016 год. В Пекине штаб-квартира - в самом центре.
Мы были очень благодарны за те впечатления, за ту практику отношений. Потому что, сейчас в шанхайской семье - 18 стран.
Должен отметить, что, благодаря позиции России, партнеров – стран-основательниц ШОС в Уфе в 2015 году - затем было принято под председательством Владимира Владимировича Путина по-своему историческое решение о расширении числа стран – членов организации, Индия и Пакистан обрели этот статус.
- Я извиняюсь за такой вопрос, вы без шпаргалки Конфуция цитировали на доске мелом?
- Прошу прощения, без шпаргалки. От вас никогда не было никаких секретов. Думаю, без ошибок. Вот это «путь в тысячу ли…» - это звучит вот так. (Мезенцев произносит фразу на китайском языке.- А.Г.)
Я думаю, это относится к студентам, журналистам, профессорам, рабочим, водителям, строителям, всем. Философия нашей жизни во многом - в этой поговорке. Чем длиннее путь, все равно он связан с первым шагом, по которому ты делаешь это движение. Начинаешь это движение.
- Можете сказать по-китайски «пусть крепнет союз России и Белоруссии»?
- Нет, говорить о Союзе России и Белоруссии нужно на русском и белорусском языках. В это верить и этому помогать как можно больше. Особенно - в этот сложный период для наших братьев.
- Некоторых зацепило, почему русский, российский посол встречается с китайскими студентами и пишет на китайском языке, а не на русском.
- Нет, во-первых, на русском я тоже, естественно, написал.
- А что вы написали на русском?
- Я написал пожелание искренних успехов всем студентам, педагогам, преподавателям, руководству и выпускникам РГСУ. Просто один из выпускников, который сейчас поступил в магистратуру МГИМО, выбрал для себя совершенствование английского языка и китайский язык. Я думаю, что здесь ничего страшного нет в том, что мы с вами китайскую цивилизацию, роль Китая воспринимаем как потенциал, в том числе, и поддержки - региональной, континентальной безопасности. И мы с вами тоже хорошо отмечаем особые отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, которые отличают сотрудничество и России Китаем, как и Белоруссии с Китаем. Здесь никакого подтекста политического, лукавого смысла или чего-то там в тени просто нет и быть не может.
А просто выпускник Вадим, который буквально через несколько недель будет учиться в магистратуре МГИМО, сказал, что он выбрал вторым языком обучение в Москве – китайский. Я, в том числе подхватив его эстафету, поддержал его таким китайским напутствием. Здесь никакого подтекста, Александр, нет. Зная вас как человека, который не ищет подтекстов, где их нет…
- Нет, не ищу…
- Хотел бы журналистов просить его там не искать. Сегодня мы гости высшей школы, а не политической конференции.
- Скажите, а какой подтекст под лошадью, которую посол России изобразил?
- Динамизм. Это для всех нас динамизм.
Для китайцев лошадь – один из самых таких близких, добрых символов. Я думаю, что и для нас, и для белорусов тоже. Движение, надежность, это иероглиф «ма» - . Мы с вами сегодня на Дне знаний, и вы тоже (заочно) сегодня гость филиала РГСУ в Минске. Поэтому тематика образовательная, а не политическая.
Если мы с вами будем всегда все события в мире воспринимать через оперативную призму политической конъюнктуры, мы просто станем беднее. А вы, как один из журналистов «Комсомольской правды», нам этого просто не позволите сделать.
- Спасибо огромное.
- Чтобы мы были беднее в творческом, в исследовательском, в познавательном плане и в человеческом плане тоже.
- И завершающий вопрос, коль вы там в гостях, вы чай пьете, наверное, китайский, нет?
- Пьем белорусский травяной чай.
- Скажите, вы ехали по улицам минским сегодня, через площадь Независимости наверняка. Какое ощущение, какое настроение?
- Тот путь, который по навигатору выложил водитель, он ничем не отличался от любого другого дня. Я не увидел ничего в Минске, что отличало бы 1 сентября от дня, который был месяц или два назад. Во всяком случае, на текущий момент. Мы, наверное, рано приехали сегодня.
- А что будет к обеду, к вечеру?
- Давайте мы пожелаем нашим братьям-белорусам такой же спокойной, выверенной, обращенной в день нынешний, в день завтрашний - жизни, которая отличала жизнь республики на протяжении многих лет. Я понимаю, что все, что бы мы сейчас ни обсуждали по Белоруссии, будет скатываться на ту тематику, которая, наверное, для журналистов сегодня важна, тем более работающих в оперативном плане...
А вот мы белорусам пожелаем, чтобы этот сложный этап остался как можно быстрее позади. А в стране, - наверное, для каждого гражданина это очень важно, - продолжилась работа по укреплению республики, ее экономики, социальной сферы, образовательной, о чем мы говорим сегодня – в День знаний.
И чтобы отношения с Россией сегодня были важным фактором не просто отношений двух братских стран, а - как пример для того, как надо выстраивать связи на пространстве СНГ, в рамках ЕврАзЭс, в системе ШОС.
И чтобы то сотрудничество, которое две страны показывали, в том числе, на международных, в частности, площадках под эгидой ООН, - оно всегда было во благо безопасности, и пример того, как надо уметь договариваться вне политической конъюнктуры и подыгрывания разным корыстным замыслам, которые формируются вне пространства Союзного государства России и Белоруссии.
- Я правильно понял, что вы имеете в виду, чтобы День знаний и утро знаний, чтобы они продолжался и всю неделю, и весь месяц, и все годы?
- В определенном смысле слова, вот та атмосфера товарищества, искренности, оптимизма, которую дает День знаний, - она нам нужна в любой другой день нашей жизни. Людям, странам, коллективам. Иначе без этого жизнь не будет яркой. А ведь мы тратим свое время и на работу, и на общение с друзьями, и на выстраивание наших новых планов.
И пусть нам поменьше мешают этому. В том числе те «доброхоты» и кукловоды, которые понадеялись, что можно повлиять на систему двусторонних отношений России и Белоруссии, и что можно добиться реализации корыстных планов вне учета воли миллионов людей.
- Спасибо огромное! Удачи и успехов?
- Спасибо вам. И вас тоже с Днем знаний! Еще раз – не ищите подтекста в напутствиях великих философов, данных человечеству две с половиной тысячи лет назад. Потому что - «путь в две тысячи километров всегда начинается с первого шага».