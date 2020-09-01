Харламов отвёл дочь в школу, пока Асмус загорает в Геленджике с Родригезом

Футбольный комментатор Константин Генич проводил в первый класс дочку. Фото: Личный архив

1 сентября дети, цветы жизни, вооружившись букетами, бантами и модной, но строгой формой, по старой традиции отправились в школу. «КП» представляет подборку звёздных родителей, что не постеснялись похвастаться в соцсетях красивыми фото с первоклашками (и не только).

Гарик Харламов

Главный (наряду с Михаилом Ефремовым) ньюсмейкер лета Гарик Харламов в одиночку отвёл дочь Настю в первый класс школы «Президент» в подмосковной Жуковке, обучение в которой стоит 180 тысяч рублей в месяц — с четырехразовым питанием, сопровождением психолога и медицинским обслуживанием.

- Ну, понеслась! - подписал фото счастливый, но одинокий отец. - Первый раз в первый класс! Анастасия Игоревна Харламова - первоклашка.

Мамы нигде рядом не видно, да и в инстаграме Кристины Асмус только свежие фото со съёмок нового шоу «Золото Геленджика», которое актриса ведёт вместе с Тимуром Родригезом и Иваном Охлобыстиным.

На время работы над проектом Асмус снимают номер в одном из отелей солнечного Геленджика.

Павел Прилучный

Ещё один фигурант семейных разборок, скандальный актёр Павел Прилучный, отдал в первый класс частной школы «Лидеры» сына Тимофея. Обучение будущего лидера обойдётся родителям в 35 тысяч рублей в месяц. Мама первоклашки, актриса Агата Муцениеце, тоже присутствовала на торжественной линейке. Но совместных фото по понятным причинам пара не выложила.

Юлия Пересильд

Жена режиссера Алексея Учителя, актриса Юлия Пересильд тоже повела дочерей Аню (11 лет) и Машу (8 лет) в школу — первая пошла в пятый класс, вторая — в первый. В обычную школу, «рядом с домом», как пояснила звезда. Помимо совместного фото, Юлия выложила большой пост-рекомендацию для родителей первоклашек, желающих, чтобы учеба их детей не превратилась в хождение по мукам.

- Во-первых, надо бы полюбить эту школу вам, дорогие родители и изначально идти с открытым сердцем, - уверена актриса. - Наверняка, будет много чего, но важно не утрировать! Во-вторых, подружиться с другими родителями, как бы непросто это ни было, все люди разные, кто-то будет настроен негативно, но важно научиться договариваться, в-третьих, дружите с ребятами из класса.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Прославленный родителями на весь интернет Саша Плющенко (7 лет) — сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской — тоже отправился в первый класс. Гном Гномыч, как зовут его родители и некоторые подписчики, вопреки кривотолкам и наговорам улыбается, сидя за первой партой в позе прилежного ученика 1 класса «Г» одной из подмосковных школ.

Тимати

Пока папа пишет музыку и ведёт бизнес, дочь Тимати Алиса отправилась в первый класс с бабушкой, Симоной Юнусовой. В инстаграме мамы рэпера появилось фото застенчивой девочки в окружении воздушных шариков. Видимо, 1 сентября пытались подать ей как большой праздник.

Юлия Барановская

Отвела детей бывшего футболиста Андрея Аршавина в школу и телеведущая Юлия Барановская. На фото счастливая мама позирует с сыном Арсением (8 лет), отправившимся во второй класс, и дочкой Яной (12 лет) — в шестой класс. Вся нарядная троица вооружилась роскошными букетами для учителей.

Татьяна Морозова

Звезда шоу Comedy Woman, «русская баба» Татьяна Морозова тоже отвела дочь Софию (7 лет) в первый класс. Красивая девочка с большими, как у мамы, глазами и шикарными косами взяла для классного руководителя аккуратную корзиночку с цветами.

Яна Чурикова

В пятый класс отправилась дочь ведущей и руководительницы MTV Russia Яны Чуриковой Таисия. Девочке — 11 лет, и она, как и мама, соблюдает все меры медицинской предосторожности во время эпидемии. Чего не скажешь обо всех остальных звёздах, фотографировавшихся без средств защиты здоровья.

Надежда Бабкина

Целый отряд Бабкиных учится в гимназии Примакова (стоимость обучения — порядка 50 тысяч рублей в месяц плюс единоразовый взнос 200 тысяч рублей каждый год). В первый класс пошла маленькая Вера, Георгий — в четвёртый класс, а Марфа только в дошколятах. Звездная бабушка уверена, что для всех троих 1 сентября — большой праздник.

Константин Генич

Спортивный комментатор Константин Генич (Певый канал, Матч ТВ) лично отвёл в первый класс дочь Анну.

Максим Галкин и Алла Пугачева

Лиза и Гарри, дочь и сын Примадонны и ее супруга, будут учится в Первой московской гимназии в 7 минутах езды от замка четы в деревне Грязь. Обучение там стоит в районе 170 тысяч рублей в месяц за одного ребенка. Исторический момент Галкин фиксировал на видео.

- Теперь можно готовиться к выпускному! - сказала Алла, которая выглядела посвежевшей и счастливой.

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