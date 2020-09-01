Противопоказания для прививки от гриппа: Кому нужно подождать с вакцинацией в 2020 году

Полезную и особенно нужную в 2020 году вакцину колоть можно не всем и не всегда. Фото: Иван МАКЕЕВ

В сентябре 2020 года в Москве начнут свою работу передвижные медпункты, в которых всем желающим можно будет бесплатно привиться от гриппа. Вакцинация станет доступной не только в поликлиниках, но и по всему городу. Машины, в которых можно будет сделать прививку, разместятся вблизи станций метро, медицинские палатки развернутся в торговых центрах. Привиться лучше даже тем, кто обычно пренебрегает вакциной, уповая на силу своего иммунитета. В коронавирусном году грипп никому совсем не нужен. Поэтому при первой же возможности – уколитесь.

Но предварительно вспомните, а нет ли у вас противопоказаний к прививке от гриппа. Кому стоит отложить прививку, мы узнали у кандидата медицинских наук, врача-терапевта, пульмонолога Сеченовского Университета Владимира Бекетова.

В коронавирусном году грипп никому совсем не нужен. Поэтому при первой же возможности – уколитесь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Важно помнить, что все абсолютные противопоказания к любому препарату для вакцинации всегда прописаны в инструкции, отмечает эксперт. Поэтому достаточно ввести названия современных наиболее используемых вакцин для профилактики гриппа в поисковик в интернете (это «Гриппол», «Ваксигрип», «Флю-М», «Ультрикс», «Совигрипп»), чтобы прочитать о том, при каких болезнях и состояниях прививку делать не стоит.

- Для нашего российского научного и медицинского сообщества, для пульмонологов и вирусологов, большая гордость состоит в том, что в России появилась очень хорошая и конкурентоспособная, эффективная и качественная вакцина «Флю-М», применение которой успешно началось прошлой осенью, и я уверен, что вакцина в этом сезоне тоже будет активно применяться, так как по набору штаммов она соответствует актуальной эпидемиологической обстановке в мире, - говорит врач-терапевт, пульмонолог Владимир Бекетов.

В сентябре 2020 года в Москве начнут свою работу передвижные медпункты, в которых всем желающим можно будет бесплатно привиться от гриппа. Фото: Иван МАКЕЕВ

КОМУ ТОЧНО НЕ СТОИТ КОЛОТЬСЯ

Абсолютным противопоказанием является индивидуальная непереносимость компонентов вакцины, которая проявилась в прошлые прививки.

- Речь о серьезной негативной реакции на вакцину. Не покраснение места укола или кратковременное повышение температуры, или неважное самочувствие на сутки – двое, а действительно серьезные реакции вплоть до анафилактического шока, потери сознания, либо развитие других состояний, угрожающих жизни, - уточняет врач-терапевт, пульмонолог Владимир Бекетов.

Вакцинация станет доступной не только в поликлиниках, но и по всему городу. Фото: Иван МАКЕЕВ

КОМУ МОЖНО, НО С ОГОВОРКАМИ

Если острых аллергических реакций на вакцину с вами не случалось, и раньше вы переносили вакцинацию нормально, то поводом отложить прививку на время до выздоровления могут стать:

- повышенная температура тела;

- катаральные явления, то есть любые воспаления слизистых оболочек, либо кишечника, которые приводят к выраженным симптомам истечения слизи. По сути, это сопли, фарингиты – заболевания, связанные с воспалением горла; тонзиллиты – воспаления миндалин (особенно с гнойными пробками);

- диарея;

- бактериальные или грибковые воспаления, такие как, например, цистит.

- Надо быть достаточно аккуратными при вакцинации людям с хроническими заболеваниями, особенно с ревматоидными, аутоиммунными. Потому что их лечение направлено на то, чтобы снижать иммунитет. Это не столько опасно, сколько делает прививку бессмысленной – формирование необходимого защитного титра антител не случится, - объясняет Владимир Бекетов.

Машины, в которых можно будет сделать прививку, разместятся вблизи станций метро, медицинские палатки развернутся в торговых центрах. Фото: Иван МАКЕЕВ

– Современные вакцины от гриппа являются неживыми вакцинами (произведены без использования живого вируса, - прим. ред.), они безопасны, хорошо изучены, переносятся легко, - продолжает эксперт. - И я бы отметил крайнюю важность вакцинации от гриппа, особенно в условиях возможной второй волны пандемии новой коронавирусной инфекции.

Врач говорит о том, что на ранних стадиях заболевания будет сложно отличить грипп от COVID-19, и если пациент будет привит от гриппа, специалистам будет гораздо проще в лечении, можно будет исключить этот вирус.

- Кроме того, в этом году мы ожидаем наслоения трех эпидемий: ОРВИ, гриппа и COVID-19. Поэтому в этих условиях, если есть возможность достоверно защититься хотя бы от одного из этих заболеваний, конечно, это стоит сделать, - считает врач-терапевт, пульмонолог Владимир Бекетов.

Привиться лучше даже тем, кто обычно пренебрегает вакциной, уповая на силу своего иммунитета. Фото: Иван МАКЕЕВ

ВАЖНО

Вакцина от гриппа разрабатывается с использованием куриных эмбрионов. Это долгие годы являлось противопоказанием для вакцинации людей, у которых есть аллергия на белки куриного яйца, на так называемые овальбумины.

- Современные вакцины от гриппа, такие как «Ультрикс» или «Флю-М», практически не вызывают аллергической реакции на овальбумин или, если и вызывают, то очень небольшую, поскольку в этих препаратах количество овальбумина стремится к нулю, - поясняет врач-терапевт, пульмонолог Владимир Бекетов. – Это говорит о том, что людей, которым можно безопасно и эффективно прививаться от гриппа, становится с каждым годом все больше.

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