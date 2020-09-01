1 сентября ТАСС исполняется 116 лет Фото: Анна ГЛАДКИХ

1 сентября ведущему информационному агентству России ТАСС исполняется 116 лет. Оно начало работать 1 сентября 1904 года. Это был первый в стране орган распространения официальной информации.

В 1918 году агентство вместе с правительством переехало из Петербурга в Москву. В советское время в составе ТАСС находились и информационные агенства союзных республик: РАТАУ (Украина), БелТА (Белоруссия), УзТАГ (Узбекистан), КазТАГ (Казахстан), Грузинформ (Грузия), ЭльТА (Литва) и т.д.

30 марта 1934 года впервые была употреблена знаменитая фраза "ТАСС уполномочен заявить...". В материале, опубликованном в газетах "Правда" и "Известия", опровергались сведения о задержании советских шпионов в Париже. Впоследствии с этой фразы начинались все официальные сообщения, заявления и опровержения советского правительства.

После провозглашения суверенитета России в 1992 году было создано Информационное телеграфное агентство России ТАСС (аббревиатура ТАСС сохранена как всемирно признанная марка). Правительство утвердило его статус как центрального информационного агентства страны.

В 2017-2019 годах ТАСС получил несколько десятков российских и международных профессиональных наград.