"Все рухнуло": Елена Яковлева тяжело переживает изменения в жизни

Яковлева напрочь отказалась от идеи съемок онлайн Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Елена Яковлева откровенно рассказала, как изменилась ее жизнь. До недавнего времени ее график был расписан на год вперед. Актриса мечтала об отдыхе. Однако теперь она назвала условие, при котором будет сниматься дальше в кино.

"Моя жизнь была распланирована: какие-то поездки, съемки... Но все это рухнуло. Я разорвала график и потом мне стало легко. Поняла, что через какое-то время нужно будет заново начать жить", - рассказала Елена Яковлева в интервью программе "Кино в деталях". Актриса честно призналась, что буквально недавно она лежала перед телевизором и не могла заставить себя занять чем-то полезным, ей не хотелось вставать с кровати, не хотелось наводить порядок в доме или готовить для близких. Она находилась в состоянии апатии.

Яковлева напрочь отказалась от идеи съемок онлайн. Дошло до того, что Елена и вовсе утверждает, что уйдет на пенсию и закончит карьеру, если съемки не вернуться в привычный для нее формат. "Если будет такая реальность, то я могу спокойно уйти на пенсию. Лучше не делать ничего и жить воспоминаниями, которые прекрасны. А что делать? Буду сидеть на даче. Все равно ничто не заменит человеческое общение", - разводит артистка руками.

Елена вспомнила период, она очень устала, была дико загружена и страдала. "Мне кажется, я и не жила. Это действительно была беготня как белка в колесе. А сейчас колесо остановилось… И я понимаю, как была не права. И как я люблю эмоции. Люблю работать, ехать в театр, на площадку…", - делилась актриса. От грустных мыслей ее отвлекают домашние питомцы. У Яковлевой дома живут собаки и кошки. "У нас появилась собака. Вернее, новый пес. Английский бульдог. Он еще малыш. Хозяева не могли его держать - аллергия. Хотели отдать в приют. Но мы пожалели, забрали себе", - откровенничает звезда.

Однако грустные мысли нет-нет, да и посещают знаменитость." Трудно сосредоточиться. К такой жизни я не привыкла, не приспособилась... А все потому, что не получается пока расслабиться, успокоиться. Каждый день думаю, что делать в данной ситуации. Потому что, не играя ничего, не изображая, оказывается, как-то скучно жить", - резюмировал Яковлева.