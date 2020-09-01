Врач сборной России: «Статистика показала, что организмы переболевших Covid-19 футболистов никак не пострадали»

Накануне старта сборной России в Лиге Наций ее врач Эдуард Безуглов прокомментировал антикоронавирусный режим, установленные на базе национальной команды. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Накануне старта сборной России в Лиге Наций ее врач Эдуард Безуглов прокомментировал антикоронавирусный режим, установленные на базе национальной команды. За ближайшие дни футболисты сборной сдадут по три теста на Covid-19. Два из них проведет лаборатория УЕФА. Пока все игроки, прибывшие на сбор, здоровы.

«Все тесты проводятся, все они были отрицательные, - заявил Эдуард Безуглов в ответ на вопросы журналистов. - Будет еще минимум два тестирования от УЕФА. Их проводит лаборатория, аккредитованная УЕФА. Первый – перед матчем с Сербией, второй - перед вылетом в Венгрию на следующую игру Лиги Наций».

В сборной России установлен строгий режим. Все посещения запрещены. Команда закрыта на базе от посторонних контактов. К игрокам не пропускают и журналистов, ни родных и друзей. «Все находится за периметром», - рассказал врач российской сборной.

Так же Эдуард Безуглов рассказал, что в сборной России есть переболевшие Covid-19 футболисты, в их тестах найдены антитела. Чтобы понять, остались ли какие то последствия болезни, врачами команды были проведены определенные исследования. Об их результатах Безуглов рассказал журналистам.

«Некоторые футбольные комментаторы все знают и делают выводы, как болезнь повлияла на игроков. У нас же есть статистика. Мы никаких изменений не видим. Среди футболистов сборной есть те, кто переболел коронвирусом, у них обнаружены антитела, но те же комментаторы восхищаются их формой», - заметил Безуглов.

«Мы полагаемся на цифры, и согласно им никаких проблем нет. Согласно тестам, все ребята, которые переболели, находятся в таком же состоянии, в котором они находились год назад. Все они обследованы, никаких особенностей работы сердечно-сосудистой системы и легких у них нет», - добавил доктор.

Скорее всего он намекал на игроков «Спартака» Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина. Согласно сообщениям СМИ именно они перенесли коронавирус.

Свой первый матч в Лиги Наций-2020 сборная России проведет против Сербии 3 сентября в Москве. Вторая игра с Венгрией состоится в Будапеште 6 сентября. В Венгрии с начала сентября был запрещен въезд в страну для иностранных граждан. Но на футболистов сборной России он не будет распространяться.

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