800-я «Пятёрочка» открылась в Сибири

Юбилейная 800-я по счету в Сибири «Пятёрочка» расположена в Новосибирске по адресу ул. Галащука, 1а. В ее открытии приняли участие министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, директор макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятёрочка» Юлия Тюленева, а также заместитель министра-начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Максим Останин.

«С августа 2016 года мы начали развивать в Сибири услуги современной торговли, открыв первые в Новосибирске «Пятёрочки». Всего за 4 года мы смогли охватить Омскую, Томскую, Кемеровскую области, Алтайский и Красноярский края, а также республики Алтай и Хакасию. В 2019 году мы запустили крупный распределительный центр «Толмачёво» площадью 38,5 тыс. кв. м., мощность которого позволяет обрабатывать 5 000 тонн груза в сутки. Этот объект позволил не только усилить цепочку поставок в макрорегионе, но и открыл новые возможности для местных производителей. Мы продолжим активно развивать нашу торговую сеть в федеральном округе, предлагая сибирякам свежие продукты и низкие цены», - отметила в разговоре с журналистами директор макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятёрочка» Юлия Тюленева.

В новом универсаме на торговой площади более 780 кв. м. расположены свыше 5 500 позиций продуктов питания и предметов первой необходимости. Бесперебойную работу магазина поддерживают 18 сотрудников. Всего же в магазинах торговой сети «Пятёрочка» в Сибири работают более 10 тысяч человек, из них около 2 700 – в Новосибирской области.

«Пятёрочка» в новой концепции стала более современной, но в то же время уютной, домашней и своей. Это, в основном, благодаря тёплой цветовой гамме в дизайне интерьера и экстерьера. Изменилась и система освещения. Теперь она создаёт максимально комфортную и уютную атмосферу. Например, в отделе фруктов и овощей используется направленный свет, а в кассовой зоне расположены лампы рассеянного света.

Как и во всех остальных универсамах новой концепции основной фокус сделан на свежей продукции. Обширная «фреш-арена», на которой представлены овощи, фрукты и часть продуктов с короткими сроками годности, встречает покупателей сразу после входа. Всего же категория fresh занимает около половины торгового зала.

В новой «Пятёрочке» представлен большой выбор готовой продукции (food-to-go и ready-to-eat) – более 40 наименований. Также оборудована отдельная зона с кофе и свежевыжатым апельсиновым соком, где можно отдохнуть, перекусить и даже совершенно бесплатно подзарядить гаджеты. Непосредственно в магазине работает собственная пекарня, благодаря которой линейка свежих хлебобулочных изделий достигает 45 позиций. Это не дань моде, а требование времени. И особенно в больших городах.

Как и во всех других регионах, в этом магазине велика доля продукции местных производителей, которые полюбились жителям Новосибирска. Гости магазина могут приобрести свои любимые продукты, которые производят неподалеку: «Лебедевка», «Новосибирская птицефабрика», «Карачинский источник», «Приправыч», «Новосибирская шоколадная фабрика», «Пассим» и других. Всего в магазинах сети местная продукция составляет 30% от общего числа наименований.

«Восьмисотый магазин, как и другие «Пятёрочки», можно смело назвать примером ультрасовременного формата торговли, где удовлетворяются все потребности клиента – от свежесваренного кофе с хрустящей булочкой до мясных охлажденных изделий от местных товаропроизводителей. В нашем регионе 22,6 тысяч предприятий розничной торговли, и мы рады, что наши жители имеют возможность приобрести товары недалеко от дома в таких комфортных условиях. За это в том числе благодарим руководство торговой сети. Желаем вдохновения в работе и благодарных покупателей», отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Торговое пространство и навигация организованы очень правильно - чтобы обеспечить максимальное удобство с учётом основных потребностей гостей магазина и их покупательских миссий. Теперь, если вы хотите совершить быструю покупку свежей или готовой продукции, не нужно обходить весь торговый зал – эти категории представлены рядом с входом. А вот «долгоиграющие» товары, обычно закупаемые впрок, расположены по периметру торгового зала и скомпонованы по принципу смежности. В магазине также появилась «сезонная зона», где ассортимент будет обновляться раз в две недели - в зависимости от времени года, ближайших праздников и т.п. Особо отметим, что новая «Пятёрочка» оборудована четырьмя кассами самообслуживания. Это очень нравится продвинутым покупателям, и повышает эффективность работы торговой точки.

КСТАТИ

В рамках философии устойчивого развития «Пятёрочка» активно реализует различные экологические инициативы. В частности, в новом магазине используются покупательские корзины, изготовленные из переработанного пластика, а также в продаже есть многоразовые сумки для продуктов - отличная альтернатива пластиковым пакетам.