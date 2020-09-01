Американские христиане требуют сноса статуи тиранозавра

Местные СМИ сообщают, что, по заявлению адептов CAD, вид ископаемого ящера-тирана оскорбляет чувства верующих Фото: Shutterstock

Похоже, мир свихнулся на протестах и митингах: в США выступают против расизма, полицейского беспредела и статуй, в Германии – против ограничений по коронавирусу, а в Великобритании – против тех, кто «придумал» пандемию и вышки 5G. На Украине, традиционно, выступают против всего…

Свою лепту в протестную неразбериху решили внести и верующие, основавшие движение «Христиане против динозавров» (Christians Against Dinosaurs, CAD). Они выступают за снос статуи тиранозавра, которая стоит неподалеку от «Макдональдса» в городе Тусон (штат Аризона).

Местные СМИ сообщают, что, по заявлению адептов CAD, вид ископаемого ящера-тирана оскорбляет чувства верующих. Аргументация проста: на самом деле ископаемых рептилий не было, поскольку это противоречит Библии, а все доказательства обратного являются свидетельством заговора ученых против религии.

«Мне кажется, что каждая история и выставка динозавров или тематические мероприятия о динозаврах поддерживают миф о том, что Земля намного старше, чем говорится в Библии. Динозавр должен уйти, если они руководство ресторана не готово пойти на компромисс с какой-либо мемориальной доской, заявляющей, что это вымышленный персонаж», – заявил руководитель CAD Джош Браун.

Региональный руководитель компании, владеющей сетью ресторанов McDonald's в Аризоне Лиззет Альварес заявила, что статуя тиранозавра, поставленная в 1994 году, останется на месте, поскольку является достопримечательностью, которая нравится взрослым и привлекает детей.