«Ростов» и «Динамо» узнали, против кого будут играть в осенью 2020 года в Лиге Европы

«Динамо», которое начинает со второго отборочного раунда, в одноматчевом противостоянии сразится с «Локомотивом» (Тбилиси) в Грузии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ньоне состоялась жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги Европы. С этой стадии начнет свой поход в Европу «Ростов». И вот теперь стало известно, что команда Валерия Карпина сыграет против победителя пары «Маккаби» Хайфа (Израиль)/«Железничар» (Босния и Герцеговина) или «Кайрата» (Казахстан). Матч «Маккаби» Хайфа — «Железничар» состоится 9 сентября.

А вот московское «Динамо», которое начинает со второго отборочного раунда, сначала в одноматчевом противостоянии сразится с «Локомотивом» (Тбилиси) в Грузии. Если бело-голубые победят, то в третьем отборочном раунде сыграют против победителя пары «Теута» (Албания) — «Гранада» (Испания).

Матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы состоятся 24 сентября.

В то же время прошла жеребьевка 4-го раунда Лиги чемпионов, в котором «Краснодар» встретится с «Бенфикой» или греческим ПАОК. На этой стадии уже будет по два матча, краснодарцы начинают дома (22 или 23 сентября), «ответка» 30 сентября.

«Краснодар» вообще миновал 3-й отборочный раунд благодаря сложной системе рассеивания команд и рейтингу, так что у нас впервые в основной сетке Лиги чемпионов может оказаться сразу три клуба. Напомним, что в групповой этап уже попали «Зенит» и «Локомотив», занявшие первое и второе место в чемпионате России.

Увы, со следующего года в Лигу чемпионов смогут попасть максимум две наши команды, поскольку Россия опустилась в клубном рейтинге УЕФА, который считается за пять лет, пропустив вперед Португалию.

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