Новоселье в День знаний: В Ленинградской области 1 сентября открылись 6 новых школ

Губернатор Александр Дрозденко поздравил с началом учебного года первоклашек новой школы в Мурино. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.

День знаний в Ленинградской области для многих учеников и учителей в этом году начался с новоселья: в регионе открылись сразу 6 новых школ и 6 детских садиков. В одну из них - школу на 1175 мест в городе Мурино - на первую торжественную линейку приехал губернатор Александр Дрозденко. Глава региона поздравил детей и взрослых с началом учебного года и рассказал, какие изменения ждут областную систему образования в ближайшие годы.

В этом году в Ленобласти вводится беспрецедентное количество новых школ и детских садов, и, по словам Александра Дрозденко, программа их строительства будет только расширяться.

- За последние 5 лет мы построили в Ленинградской области 70 детских садов и 18 школ. Этот год у нас рекордный — мы сдадим 9 школ до конца года, ещё 17 школ откроются по программе реновации, - сообщил глава региона. - Кроме того, мы отремонтировали 18 спортзалов и 12 пришкольных стадионов. Всего в этом году в развитие образования вложено более 5 млрд рублей. Такие темпы и масштабы вложений позволят нам к 2024 году уйти от двухсменного обучения, что будет закреплено в готовящемся сейчас новом законе о социальных гарантиях. То же касается и детских садов — мы планируем открывать не менее 18 садов в год.

Каждую новую школу в регионе стараются сделать более инновационной, чем предыдущую. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.

У каждой школы Ленинградской области - своя специализация: есть школа-технопарк, школа с кадетскими классами, гуманитарная школа. И, как с гордостью отметил Александр Дрозденко, каждую новую школу в регионе стараются сделать более инновационной, чем предыдущую. Во всех учебных заведениях последнего поколения есть интерактивные доски, wi-fi, современные лаборатории — все, что может помочь детям овладевать современными знаниями.

- Выдерживаем правило: каждая новая школа и сад - на шаг впереди предыдущей. И продолжаем строить, - подчеркнул губернатор. - Система образования Ленобласти входит в ТОП-5 России. Сегодня несколько спортзалов, душ в раздевалках, отдельные гардеробы для параллелей, правильная мебель по росту и цифровые образовательные технологии - это уже норма.

Образовательный центр в Мурино, куда губернатор приехал на новоселье, - как раз такой пример инновационной школы нового поколения. На его строительство в рамках федеральной программы «Стимул» было выделено 754 млн рублей. В просторном четырехэтажном здании разместились учебные классы, мастерские, лаборатории, отдельные комнаты, в которых младшеклассники занимаются рисованием, лепкой, моделированием. Вскоре здесь откроются студии хореографии, музыки, драмкружок, кружок юного натуралиста. В школе есть два спортзала, кабинеты врачей общей практики, стоматолога и психолога. И, конечно, актовый зал и уютная столовая.

Из-за эпидемиологических мер торжественную линейку в школе провели только для тех учеников, кто в этом году в первый раз идет в школу. Александр Дрозденко пожелал первоклашкам успешной учебы, а педагогам — терпения и мудрости.

В этом году в регионе впервые приняли учеников 6 новых школ. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.

- Сегодня вы полны радостных ожиданий, — сказал глава региона, обращаясь к первоклассникам, - Вы идёте в новую школу, которая станет для вас вторым домом, где будут улыбки, веселье и, конечно, интересная учеба.

По программе «Стимул» в Ленобласти были построены еще две школы, которые 1 сентября впервые приняли учеников. Обе они появились в поселке Бугры Всеволжского района. На их строительство из бюджета выделили по 700 тысяч рублей. Здесь тоже все оборудовано по последнему слову техники: учебные аудитории с новой мебелью, компьютерные классы, творческие мастерские, столовые, медпункт, спортивный сектор для уроков физкультуры и подвижных игр. В школе №2 отдельный зал оборудован реабилитационными брусьями и гребными тренажерами с изменяемым уровнем нагрузки для занятий детей из коррекционных групп. А в школе №3 обустроили актовый зал на 705 мест с эстрадой и гримерными и разбили участки для посадки растений — на них дети смогут наблюдать, как растут посаженные ими овощи, цветы и деревья.