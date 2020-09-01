"Над высокими травами встали в рост барабанщики": лучшие книги и фильмы Владислава Крапивина

Он чувствовал мальчишек, знал их беды, разочарования, стремления. Странно, что многие мальчишки, вырастая, забывают обо всем. А вот Владислав Петрович - помнил Фото: фотохроника ТАСС.

Владислав Крапивин - автор более двухсот книг. Его называли самым гармоничным писателем и считается, что никто лучше не пишет о мальчишках. Он чувствовал мальчишек, знал их беды, разочарования, стремления. Странно, что многие мальчишки, вырастая, забывают обо всем. А вот Владислав Петрович - помнил. И не случайно в советские время на книги Крапивина была длиннющая очередь по записи в школьной библиотеке, а журналы "Пионер" и "Уральский следопыт" с его романами - зачитывали до дыр.

Мальчик со шпагой

Лучший роман из трилогии "паруса Эспады". Был опубликован в 1974 году. Главный герой книги - шестиклассник Сергей Каховский. Его мама умерла, он живет с отцом, его женой и сестрёнкой Маринкой. В жизни Сережи есть клуб "Эспада", где раньше клеили стенгазеты, а с недавних пор - учат фехтованию. Клуб "Эспада" был прообразом отряда "Каравелла" и в книге описывались реальные и не слишком приятные ситуации, которые пришлось преодолеть организаторам отряда. Дети восприняли книгу на "ура", а вот взрослые много критиковали главного героя. Считалось, что Сережа слишком много спорит со взрослыми. В одном эпизоде Сережина собака даже кусает физрука, и покусанного преподавателя совершенно не жалко.

По книге был поставлен телеспектакль "Всадники со станции Роса", однако он был утрачен. По слухам, пленку размагнитили ради записи съезда КПСС.

Оруженосец Кашка

Многие помнят шутку КВН "Потому что гладиолус". Мало кто знает, что авторы этой шутки передавали таким образом "сигналы" читателям Крапивина. "Мама я жыву хорошо патамушто Валодя" - пишет маме из пионерского лагеря маленький Аркашка Голубев, Кашка из знаменитой повести "Оруженосец Кашка", написанной в 1965 году. Кашка случайно попадает в оруженосцы Володи на рыцарском турнире стрелков из лука. Несмотря на разницу в возрасте, Володя становится для Кашки настоящим другом, за которого Кашка пойдет и в огонь, и в воду.

Считается, что фильмы по книгам Крапивина получаются хуже, чем сами книги. Снять кино не просто про мальчиков, а про "крапивинских мальчиков" - непросто и почитатели Крапивина встречают такие фильмы в штыки. К тому же, судьба их не очень счастливая: то пропадают, то размагничиваются.

По повести в советские времена был снят фильм, но тоже исчез бесследно.

"Трое с площади Карронад"

Эту книгу, опубликованную в 1979 году, Крапивин называл своей лучшей вещью и признавался, что не смог превзойти ее ни одним новым романом. Читатели и критики называют "Троих" - квинтэссенцией Крапивина.

Действие происходит в Севастополе, хотя город в повести ни разу не называется. Сюда приехали Славка и его мама. Абсолютное счастье наступает, когда Славка встретил своего лучшего друга Тима. Мальчишки вместе ходят под парусом, вместе преодолевают испытания страхом, завистью и мужеством.

Но, если читать книгу уже взрослым, то обращает на себя внимание фигура мамы, которая постоянно давит на сына своим авторитетом. В один прекрасный момент женщина собирается уезжать из города к своему сожителю, и ей абсолютно все равно, что думает по этому поводу Славка: она даже бьет его, когда тот просит остаться и говорит, что здесь он счастлив.

Неизменные слезы вызывает финал, когда друг Тимка приковывает Славку цепью, чтобы он остался.

В 2008 году режиссер Виктор Волков снял четырехсерийный сериал по книге. Неплохой, но все же сильно уступающий оригиналу.

"Колыбельная для брата"

А вот - редкий пример очень хорошего кино. Снятая в 1982 году "Колыбельная для брата" стала чуть ли не единственным фильмом, к которому благосклонно отнеслись читатели Владислава Петровича. Здесь - как и в книгах классика - рассказывается о дружбе и предательстве. Но самое главное - саундтрек. Крапивин писал великолепные стихи, многие из них стали песнями. Так случилось со знаменитой "Колыбельной" :

Раскатилось и грохнуло

Над лесами горящими,

Только это, товарищи,

Не стрельба и не гром.

Над высокими травами

Встали в рост барабанщики.

Это значит не все еще,

Это значит - пройдем.

В день смерти Командора многие его читатели запостили в соцсетях именно эту песню, чье второе название -"Пять минут тишины".

"Ну что, барабанщики? Ещё мы остались? Значит,не всё ещё", - пишут немолодые читатели Владислава Петровича.

Возможно, они даже не знают, что барабанщики остались и их становится больше с каждым годом.

Несколько лет назад книги Крапивина стали переиздавать в "Издательстве Мещерякова". Повести издаются такими, какими их помнят еще советские читатели: с рисунками знаменитого "крапивинского" иллюстратора Медведева, изображавшего лица в виде перевернутых древнерусских шлемов.

Несмотря на то, что многие произведения были написаны больше полувека назад, дети с удовольствием читают их, что подтверждает мысль Крапивина: нынешние мальчишки отличаются от мальчишек шестидесятых и семидесятых годов только тем, что у них есть смартфоны.

По-настоящему полюбили нашего Крапивина китайцы. В Поднебесной книги Владислава Петровича становятся бестселлерами, как раньше в Советском Союзе, а читатели требуют новых переводов.

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