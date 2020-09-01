Мишустин рассказал о значении числа 13 в своей жизни

Во время поездки на Кубань премьер пообщался со студентами и измерил температуру полпреду президента Устинову. Фото: Евгений Биятов/POOL/ТАСС

Михаил Мишустин провел День знаний в Краснодаре. Премьер посетил Кубанский госуниверситет, которому в этом году исполняется 100 лет. В качестве сладкой пилюли Мишустину показали обновленный фасад центрального кампуса, а горькой пилюлей стала жалоба студентов-первокурсников на нехватку мест в общаге. По их словам, многим из тех, кто приезжает учиться из других городов, приходится снимать жилье.

- Нужен подарок к столетию университета? Общежитие — хороший подарок, - заметил Мишустин и пообещал выделить на стройку 250 миллионов рублей из федеральной казны.

Молодые университетские ученые решили доказать премьеру, что траты будут не напрасны и в подтверждение презентовали разработки, в которых они участвовали. Одна из них - автоматизированный комплекс концерна «Калашников», позволяющий выявлять людей с повышенной температурой в местах массового скопления: на предприятиях, вокзалах и аэропортах. Такие комплексы уже используются.

Михаил Мишустин провел День знаний в Краснодаре. Фото: Евгений Биятов/POOL/ТАСС

Сопровождающий Мишустина полпред президента в южном федеральном округе Владимир Устинов решил провериться.

- У Владимира Васильевича 34,8. Может такое быть?! - удивленно смотрел на Устинова Мишустин.

Полпред выглядел здоровым, но недоуменным. В ответ молодые ученые заверили премьера, что беспокоиться за Устинова не стоит - система показывает температуру на поверхности тела человека.

Еще одна разработка — прототип системы ультразвуковой диагностики инженерных конструкций. С ее помощью можно обнаруживать скрытые дефекты в деталях самолетов, мостов и трубопроводов.

А в лаборатории неинвазивной диагностики при Кубанском университете Мишустину рассказали о методике диагностики рака по выдыхаемому пациентом воздуху. Технология проста в применении и не требует установки дорогостоящего оборудования для забора проб. Премьеру рассказали, что этот проект реализуется совместно с НИИ краевой больницы, точность результатов превышает 80%.

- Я расскажу об этом министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Это может быть интересно для больших клинических центров. Я ему порекомендую, - пообещал Мишустин.

Кстати, учащиеся кубанского университета оказались не только умными, но и прозорливыми. Университетская футбольная команда, трехкратный чемпион Европы среди студенческих сборных, подарила Мишустину футболку с логотипом вуза под номером 13.

Премьер посетил Кубанский госуниверситет, которому в этом году исполняется 100 лет. Фото: Евгений Биятов/POOL/ТАСС

- 11 футболистов, 12-й номер — это болельщики, а следующий идет 13-й номер, - пояснили Мишустину.

- Вы не поверите, я под 13 номером всю жизнь играю, поскольку жил в 13-й квартире, - признался премьер, забирая футболку.

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